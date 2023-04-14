Узбекистан, Казахстан и Россия продвинулись в обсуждении проекта тройственного газового союза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Самарканде 14 апреля после встречи министров иностранных дел стран СНГ и в формате «Центральная Азия — Россия».

«Три страны — Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность», — сказал глава МИД РФ.

«Выгоды будут для всех, поскольку есть и поставщики газа, есть те, кто в этом газе заинтересован. Когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все», — добавил он.

Напомним, в конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз». Российская сторона тогда заявила, что это предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в декабре, на фоне энергокризиса, начавшегося в Узбекистане с наступлением холодов, сообщил, что Узбекистан ведёт переговоры, чтобы импортировать газ у соседей — в рамках коммерческого контракта, а не через «какой-то альянс или союз».

В январе министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с российским «Газпромом» «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли.