В Ургенче и районах Хорезмской области рано утром 14 апреля наблюдался сильный ветер, поднявший в воздух массу пыли.

Территориальный филиал «Региональных электрических сетей» по Хорезмской области рано утром сообщил, что из-за ветра в некоторых районах наблюдаются отключения электроэнергии. Оперативные бригады филиала работают над устранением последствий.

Об усилении ветра 13−14 апреля в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях ранее предупреждал Узгидромет.

15−17 апреля по Узбекистану также местами ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком.

По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области 16−17 апреля прогнозируется понижение температуры ночью до 0…+5 градусов, местами возможны заморозки до −1…−3 градуса, днём — до +7…+12 градусов.