12 апреля на территорию Узбекистана начнётся вынос сухого и жаркого воздуха с юга. 13−14 апреля дневная температура воздуха по большей части территории страны повысится до +30…+35 градусов Цельсия, по северу, югу и пустынной зоне — до +37 градусов.

12−14 апреля по стране местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, сообщил глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям 13−14 апреля местами возможны порывы до 25−28 м/с.