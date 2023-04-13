15−17 апреля на территорию Узбекистана осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сообщил Узгидромет в экстренном оповещении.

15 апреля по всей территории Узбекистана, а 16 апреля — по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдут дожди, возможны грозы, в отдельных районах возможно выпадение града.

15−17 апреля местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ферганской областям возможны порывы до 25−28 м/с.

Температура воздуха к 17 апреля понизится ночью до +2…+7 градусов, днём — до +10…+15 градусов.

По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области 16−17 апреля понижение температуры ночью до 0…+5 градусов, местами возможны заморозки до −1…−3 градуса мороза, днём до +7…+12 градусов.

В предгорных и горных районах Узбекистана 15−17 апреля также ожидается дождь, в высокогорьях с переходом в снег, возможно прохождение селе-паводковых явлений.