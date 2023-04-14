Ряд строительных материалов, ввозимых в Узбекистан, до 1 января 2025 года освобождается от таможенных пошлин. Указ об этом 13 апреля подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Министерство юстиции.

Нулевая ставка будет применяться на ввоз цемента (до этого ставка составляла 30%), древесно-стружечной плиты (10%), клеёной фанеры (10%), опалубки для бетонирования (15%), энергосберегающих базальтовых покрытий (10%) и стекла (10%). Для лесоматериалов она и до этого составляла 0%.

Ранее президент сообщал, что эта мера направлена на удешевление строительства жилья. По его словам, продление льготы по таможенной пошлине на цемент высокой марки ещё на год (льгота впервые была введена в 2021 году) позволит снизить себестоимость строительства жилья на 5%.

Как мы писали, с 1 мая лицам с недостаточным официальным доходом также будут выдавать ипотечный кредит. Граждане, заплатившие более высокий первоначальный взнос, смогут получить более дешёвый кредит в банке. Срок действия субсидии на покрытие процентов будет сокращён с 12 до 4 месяцев.