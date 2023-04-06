Президент Шавкат Мирзиёев 5 апреля провёл видеоселекторное совещание по вопросам строительства нового жилья и приоритетам ипотечной программы на 2023 год.

По данным пресс-службы главы государства, за последние три года банки выделили 210 тысячам семей 33 трлн сумов ипотечных кредитов. 73 тысячи малообеспеченных семей получили субсидии в размере 1,3 трлн сумов на выплату первого взноса и процентов по кредиту.

Кроме того, стартовала программа строительства 31 массива «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»). На совещании была критически рассмотрена её реализация. Говорилось, что благодаря правильному подбору земельных участков и создания инфраструктуры хорошая работа ведётся в Андижане и Хорезме, но в остальных регионах строительство массивов буксует.

Президент объявил выговор в отношении заместителей хокимов по строительству и руководителей областных отделений Центробанка по Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ферганской и Ташкентской областям. Ответственным лицам даны поручения по решению вопросов, связанных с инфраструктурой, строительством и продажей квартир.

В 2023 году планируется увеличить объем жилищного строительства в 1,5 раза, построив 90 тысяч единиц жилья вместо 60 тысяч в прошлом году. Глава государства подчеркнул, что это придаст большой импульс росту экономических показателей каждого региона. В этой связи для населения и застройщиков определены новые возможности по четырём направлениям.

Во-первых, чтобы расширить охват ипотекой, с 1 мая будет создана возможность получить кредит и лицам с недостаточным официальным доходом. При определении их платёжеспособности будут также учитываться оборот на их банковских картах, средства, уплаченные ими за аренду, коммунальные и иные расходы.

Граждане, заплатившие более высокий первоначальный взнос, смогут получить более дешёвый кредит в банке. Для ускорения использования средств, выделенных на субсидии, срок действия субсидии будет сокращён с 12 месяцев до 4 месяцев. При этом гражданам, не воспользовавшимся своим сертификатом в течение этих месяцев, будет предоставлено право повторно обратиться за субсидией.

Министерству экономики и финансов даны указания по финансированию ипотечных кредитов на 9 трлн сумов (для 31 тысяч семей) и субсидий на 1,6 трлн сумов для покрытия первоначального взноса и процентов.

Более того, планируется выделить дополнительно 100 млн долларов и 1 трлн сумов для обеспечения ресурсами на ипотечные кредиты и увеличения оборотных средств строительных предприятий.

За счёт средств банков поручено обеспечить выделение 5,7 трлн сумов ипотечных кредитов ещё 20 тысячам семей, а также 1,5 трлн сумов для 10 тысяч жителей на расширение их частного дома или пристройку.

Через компанию по рефинансированию ипотеки ожидается выделение населению дополнительно 1,7 трлн сумов кредитов на покупку 5500 домов.

Президент указал, что можно дополнительно привлечь 10 трлн сумов ресурсов путём выпуска ипотечных облигаций за счёт использования в качества актива средств, которые должны быть возвращены по ипотеке на баланс банков. Ответственным лицам поручено в двухмесячный срок внести законопроект «Об ипотечных облигациях».

«Газета.uz» ранее рассказывала о главных изменениях на рынке ипотеки в Узбекистане за 2022 год, а также ожиданиях на 2023 год.