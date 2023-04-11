10 апреля в школе №110 в Мирабадском районе Ташкента скончался учащийся восьмого класса, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
В школу выезжали хоким Мирабадского района, руководство ОВД и оперативно-дежурная группа.
Изучение записей с камер наблюдения показало, что трагедии не предшествовала драка или конфликт, отметил пресс-секретарь.
Согласно предварительным результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Ведётся доследственная проверка.