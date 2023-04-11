Прокуратура Ферганской области провела изучение результатов профессиональных творческих экзаменов, проведённых в 2022—2023 учебном году в Ферганском филиале государственного университета физической культуры и спорта, говорится в репортаже телеканала «Узбекистан 24».

Стало известно, что большинство абитуриентов, показавших высокие результаты, в результате подтасовки результатов экзаменов, не были рекомендованы в студенты.

Межведомственная комиссия пересмотрела итоги вступительных испытаний, и 145 абитуриентов стали студентами вуза.

В отношении должностных лиц приёмной комиссии возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.