Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 апреля подписал поправки в закон «О потребительском кредите», которые предусматривают выдачу потребительских кредитов на импортные товары. Законодательная палата Олий Мажлиса приняла этот документ ещё 17 января, а Сенат — 2 марта. Закон вступает в силу с 11 апреля.

До этого потребительские кредиты в Узбекистане выдавались только на отечественные автомобили, бытовую технику, товары и услуги. Теперь разрешается выделение кредита и на товары и услуги, не произведённые в Узбекистане.

Законом также отменяется порядок заблаговременного письменного уведомления предприятия-производителя или организации, реализующих потребительские товары (работы, услуги), о получении потребителем финансового потребительского кредита.

Кроме того, раньше физлица не могли получить потребительский кредит для покупки автомобиля на вторичном рынке у других граждан, поэтому они были вынуждены включать в сделку юридическое лицо как третью сторону, которое за свои услуги брало комиссию.

Теперь финансовый потребительский кредит выдаётся путём перечисления банком или иной кредитной организацией денег на банковский счёт производителя или субъекта (юридического и физического лица), реализующего потребительские товары (услуги).

Депутат Дониёр Ганиев ранее объяснял важность этих поправок. «С одной стороны, это нелогичное ограничение доставляло неудобства населению страны, ограничивая выбор, а с другой стороны, поддерживая местные монополии под лозунгом „локализации“, служило повышению цен на товары и услуги и, тем самым, формированию неконкурентной среды», — отмечал он.

Ещё в октябре 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым предписывалось отменить требование о предоставлении потребительского кредита на покупку товаров только местного производства, с 1 января 2019 года.

В июне 2020 года Кабинет министров также постановил отменить это требование к октябрю 2021 года.

Антимонопольный комитет в июле 2020 года предлагал выдавать потребительские кредиты на товары зарубежного производства, а сам заём — в наличной форме и в иностранной валюте. Но те поправки после общественного обсуждения так и не были приняты.

Общественное обсуждение законопроекта о поправках в закон «О потребительском кредите» было завершено в сентябре 2022 года.