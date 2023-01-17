Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 17 января приняла поправки в закон «О потребительском кредите», который предусматривает выдачу потребительских кредитов на импортные товары. Документ направлен на рассмотрение в Сенат.

На сегодняшний день потребительские кредиты в Узбекистане выдаются только на отечественные автомобили, бытовую технику и услуги.

На прошлой неделе после принятия поправок только в первом чтении депутат от фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев возмущался отсрочкой и предлагал принять документ сразу во втором и третьем чтениях.

На заседании во вторник он признал, что доработать документ было правильной идеей. В частности, ответственный комитет Законодательной палаты внёс уточнение, что субъектом, реализующим товар (услугу), могут быть физические и юридические лица. Сохранение предыдущей редакции документа на практике могло привести к проблемам, сказал он.

Кроме того, сегодня потребитель обязан предварительно уведомить в письменной форме предприятие-производителя или организацию, реализующую потребительские товары (услуги), о получении финансового потребительского кредита. Теперь порядок уведомления исключается.

Дониёр Ганиев ранее объяснял важность этих поправок. «С одной стороны, это нелогичное ограничение доставляло неудобства населению страны, ограничивая выбор, а с другой стороны, поддерживая местные монополии под лозунгом „локализации“, служило повышению цен на товары и услуги и, тем самым, формированию неконкурентной среды», — отмечал он.

Парламентарий заявил, что жители Узбекистана сегодня не могут получить потребительский кредит в банках на покупку электромобилей иностранного производства, которые «по цене и качеству конкурируют с автомобилями нашего местного монополиста», или на покупку качественной бытовой техники зарубежных марок.

«В результате люди вынуждены покупать такие товары только в рассрочку, под проценты в несколько раз выше, чем банковские потребительские кредиты, в магазинах бытовой техники или ненадёжных лизинговых компаниях», — заявил он.

Ещё в октябре 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым предписывалось отменить требование о предоставлении потребительского кредита на покупку товаров только местного производства, с 1 января 2019 года.

В июне 2020 года Кабинет министров также постановил отменить это требование к октябрю 2021 года.

Антимонопольный комитет в июле 2020 года предлагал выдавать потребительские кредиты на товары зарубежного производства, а сам заём — в наличной форме и в иностранной валюте. Но те поправки после общественного обсуждения так и не были приняты.

Общественное обсуждение законопроекта о поправках в закон «О потребительском кредите» было завершено в сентябре 2022 года.

Таким образом, спустя более чем четыре года Законодательная палата одобрила поправки. Документ ещё должен рассмотреть Сенат и подписать президент.