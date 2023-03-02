Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 2 марта одобрил поправки в закон «О потребительском кредите», который предусматривает выдачу потребительских кредитов на импортные товары. Документ направлен на подписание президенту.

На сегодняшний день потребительские кредиты в Узбекистане выдаются только на отечественные автомобили, бытовую технику, товары и услуги.

Сенатор Кабул Турсунов со ссылкой на данные Центрального банка сообщил, что за последние три года выросла доля микрозаймов, которые входят в категорию нецелевых кредитов. В 2020 году их объём составил 5,8 трлн сумов, 2021 году — 9,9 трлн сумов (+1,9 раза), 2022 году — 21,6 трлн сумов (+2,2 раза).

По словам сенатора, эти данные говорят о росте спроса на потребительские кредиты, однако действующие нормы ограничивают право выбора потребителей и развитие конкуренции.

Сенаторы одобрили поправки в закон, которыми разрешается выделение кредита и на товары и услуги, не произведённые в Узбекистане.

Законом также отменяется порядок заблаговременного письменного уведомления предприятия-производителя или организации, реализующих потребительские товары (работы, услуги), о получении потребителем финансового потребительского кредита.

«Принятие закона служит облегчению при оформлении потребительских кредитов населению, расширению сферы производства продукции и оказания услуг в стране», — говорится в сообщении.

Ещё в октябре 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым предписывалось отменить требование о предоставлении потребительского кредита на покупку товаров только местного производства, с 1 января 2019 года.

В июне 2020 года Кабинет министров также постановил отменить это требование к октябрю 2021 года.

Антимонопольный комитет в июле 2020 года предлагал выдавать потребительские кредиты на товары зарубежного производства, а сам заём — в наличной форме и в иностранной валюте. Но те поправки после общественного обсуждения так и не были приняты.

Общественное обсуждение законопроекта о поправках в закон «О потребительском кредите» было завершено в сентябре 2022 года. Законодательная палата приняла поправки 17 января.