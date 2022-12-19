В Узбекистане планируется разрешить выдавать потребительские кредиты на товары зарубежного производства. Об этом сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев.

Согласно действующему закону «О потребительском кредите», потребительские кредиты сегодня выдаются только на товары (услуги), произведённые в Узбекистане.

«С одной стороны, это нелогичное ограничение доставляло неудобства населению страны, ограничивая выбор, а с другой стороны, поддерживая местные монополии под лозунгом „локализации“, и служило повышению цен на предоставляемые населению товары и услуги по формированию неконкурентной среды», — отметил парламентарий.

Например, жители Узбекистана сегодня не могут получить потребительский кредит в банках на покупку электромобилей иностранного производства, которые «по цене и качеству конкурируют с автомобилями нашего местного монополиста», или на покупку качественной бытовой техники иностранных марок, сказал он.

«В результате люди вынуждены покупать такие товары только в рассрочку, под проценты в несколько раз выше, чем банковские потребительские кредиты, в магазинах бытовой техники или ненадёжных лизинговых компаниях», — заявил Дониёр Ганиев.

Новым законопроектом, который разработан на основе постановления президента от 13 августа 2022 года (ПП-350) и внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента, предлагается сделать доступной и продукцию зарубежного производства.

«Надеюсь, что этот законопроект в короткие сроки будет принят палатами Олий Мажлиса, будет подписан нашим президентом и послужит хорошей переменой, которая принесёт удобства нашему народу», — указал депутат.

Антимонопольный комитет ещё в июле 2020 года предлагал выдавать потребительские кредиты на товары зарубежного производства, а сам заём — в наличной форме и в иностранной валюте. Но те поправки после общественного обсуждения так и не были приняты.