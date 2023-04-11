Прокуратура Кашкадарьинской области возбудила уголовное дело по факту убийства Тяньшанского бурого медведя в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Дело возбуждено по пункту «ж» части 3 статьи 202 Уголовного кодекса (нарушение порядка пользования животным или растительным миром, сопряжённое с уничтожением видов животного или растительного мира, занесённых в Красную книгу / наказываются штрафом от 400 до 600 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет). Ведётся следствие.

Напомним, медведя, бродившего в одном из посёлков района, планировали обездвижить и вернуть в природу. Однако до прибытия бригады ветеринаров из Ташкентского зоопарка местные власти ликвидировали животное «в целях безопасности населения».

В пресс-службе Минприроды сообщали, что начальник отдела внутренних дел Чиракчинского района А. Б. приказал охотнику Д. А. «обеспечить безопасность собравшихся у оврага людей и застрелить медведя».