В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области убили бурого медведя по решению местных властей, сообщили «Газете.uz» в Ташкентском зоопарке.

Как мы сообщали ранее, в один из посёлков Чиракчинского района зашёл медведь. В сети появилось множество видео, как он бегает по его окрестностям. Местный житель пытался сбить его на автомобиле. Тогда из столицы на место выехали сотрудники Минприроды и Ташкентского зоопарка.

Однако, по их прибытию на место, где предполагалось усыпить медведя и выпустить в дикую природу, стало известно, что «в целях безопасности для населения медведь уже ликвидирован по решению местных властей».

«Что могло привлечь медведя в селении человека? Так как медведи — животные всеядные, питаются не только мясом и основной рацион их составляет растительная пища его могли привлечь предположительно хаотичные не санкционированные мусорные свалки бытовых отходов. Для человека в природе медведь не опасен и в норме он старается избежать встречи с ним. Животное нападает, когда не имеет возможности убежать, от отчаяния и страха. Скорее всего, медведь был напуган действиями местного населения, он искал убежище в помещениях», — отметили в зоопарке.

По данным зоопарка, подобный случай произошёл осенью 2020 года. Медведь, который бродил в окрестностях жилого сектора в предгорьях Дукента в Ангрене, был отловлен и отпущен на волю в дикую природу совместными усилиями специалистов Минприроды, Ташкентского зоопарка и МВД.

«В данном случае, произошедший инцидент связан скорее всего с несогласованными действиями при принятии решения по ликвидации хищного животного», — считают в учреждении.

Как уточняет Telegram-канал Ekolog.uz, «бурый медведь, занесённый в Красную книгу, был застрелен по приказу хокима Чиракчинского района», а видео убийства животного удалено со всех телефонов.

В пресс-службе Минприроды «Газете.uz» сообщили, что медведь был замечен в махалее «Яшнабад» 5 апреля. Примерно в 23:00 того же дня медведь зашёл в пещеру, образовавшуюся в овраге недалеко от Кумдарьи. Через некоторое время у местности собрались жители.

«Из-за несвоевременного принятия соответствующих мер оперативной группой, состоящей из представителей местной администрации, медведь был встревожен и попытался подняться со скалы на вершину. Начальник отдела внутренних дел Чиракчинского района А. Б. приказал охотнику Д. А. обеспечить безопасность собравшихся у оврага людей, приказал застрелить медведя. В результате медведь погиб», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, в отношении ответственных лиц, «допустивших безответственность и несвоевременную оценку ситуации по данному инциденту», будут применены надлежащие меры.

В конце мая 2019 года медведь проник в махаллю «Лангар» Чиракчийского района Кашкадарьинской области, после чего был убит охотником. Следствие должно было установить, была ли необходимость в убийстве животного.