В социальных сетях распространились видео, на которых медведь бегает по посёлку в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области.

На одном из видео видно, как местный житель попытается наехать автомобилем на бегущего медведя и задевает животное. На другом зверь укрывается в хлеву, при этом он забивается в угол и держится поодаль от скота.

Министерство природных ресурсов сообщило о создании рабочей группы по этой ситуации под контролем самого ведомства и хокимията района.

Общество защиты животных Mehr va oqibat отреагировало на жестокое обращение с животным.

В ОЗЖ со ссылкой на Минприроды сообщили, что сотрудники ведомства и Ташкентского зоопарка уже выехали на место происшествия.

«Специалисты планируют обездвижить с помощью спецсредств медведя и вернуть его в природу», — говорится в сообщении.

Бурый медведь занесён в Красную книгу Узбекистана. Уничтожение видов животного мира, занесённых в Красную книгу, наказывается штрафом до 600 БРВ, ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 5 лет.