ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию, о которой сообщила ранее фельдшер Юнусабадской подстанции скорой помощи Злата Гафурова.

Напомним, медик, которую попросили выйти вместо диспетчера, получила угрозы и оскорбления от мужчины, вызвавшего врачей для матери, за то, что прибывшая бригада состояла из мужчин и не включала женщин. Злата Гафурова также рассказала, что участковый, принявший жалобу от мужчины и встречное заявление от неё, предлагал медику забрать заявление и предупреждал, что ей придётся уплатить штраф в 12 млн сумов.

По данным ГУВД, мужчина Н. Х., 1990 года рождения, вызывая скорую помощь 1 апреля, просил Злату Гафурову, принявшую по телефону его заявку, прислать женский медицинский персонал. Поскольку свободной бригады с женщиной-врачом на тот момент не было, диспетчер направила ближайший экипаж для оказания помощи. Когда они прибыли по адресу, мужчина не пустил их в дом и по телефону оскорбил диспетчера.

В отношении Н. Х. составлен протокол об административном правонарушении по статье 41 (Оскорбление) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Документы направлены в суд для принятия решения.