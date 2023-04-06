Фельдшер Юнусабадской подстанции скорой помощи Ташкента Злата Гафурова, работающая там уже семь лет и известная многим жителям этого района, сообщила на своей странице в Facebook о том, что получила угрозы от родственника пациентки, который требовал, чтобы к его матери приехала бригада с женщиной-врачом. Подробности она также рассказала блогеру Исламу Капарзо.

По словам Златы Гафуровой, несколько дней назад ее попросили заменить диспетчера на подстанции. Она приняла вызов, где мужчина просил срочно прислать медиков для матери, которой плохо с сердцем. Однако он настаивал, что нужна бригада с женщиной-врачом.

Фельдшер в беседе с блогером уточнила, что во внутренних правилах скорой помощи нет требования предоставлять врачей по выбору вызывающего.

Свободных бригад с женщиной-врачом в тот момент не оказалась. Гафурова предупредила об этом звонящего и сказала, что или придётся подождать, или приедет ближайшая бригада. По ее словам, вызывающий был согласен с этим, сказав: «Что поделать? Пускай приезжает, кто есть».

Однако когда бригада из медиков-мужчин прибыла на место, вызывающий не пустил их в дом и пытался забрать аппарат электрокардиографии. Уже при них, по словам фельдшера, он стал звонить ей и оскорблять матерными словами, а угроза звучала, со слов Златы Гафуровой, как: «Я тебя порву, приеду, найду тебя».

Позже к пациентке все же приехала бригада с женщиной-врачом. Госпитализация не понадобилась, угрожающего жизни состояния медики не выявили. Злата Гафурова отметила, что первая скорая прибыла в течение 17 минут, вторая же добиралась больше часа.

Далее, по словам Златы Гафуровой, около часа ночи на подстанцию позвонили сотрудники органов внутренних дел, которые сообщили, что на неё поступила жалоба, которая состояла в том, что диспетчер прислал «не ту бригаду скорой помощи». Ее попросили приехать в ГОМ («городской отдел милиции»). Девушка написала ответное заявление об угрозах и оскорблениях.

Через несколько дней Злате Гафуровой позвонил участковый квартала, на которой по вызову приезжали обе бригады скорой помощи. Он пригласил ее на встречу, где попросил рассказать, что случилось, а потом посоветовал забрать встречное заявление, «иначе будешь платить штраф 12 миллионов». На вопрос, за какие свои действия она должна заплатить штраф, участковый не дал ответа.

Вскоре к участковому пришёл и мужчина, вызывавший скорую. По словам фельдшера, он там же пригрозил ей: «У меня знакомые везде — ты вылетишь с работы навсегда».

«Помотаться по ГОМам — помотаюсь, ничего страшного. А помотаюсь за что? За то, что бригада не из женщин. А помотаются ли они, которые материли меня, угрожали мне, довели до того, что невозможно и не хочется работать? Нет, конечно, в чем я уверена. Справедливость? Нет ее и не будет. Медработник — никто. А вызывающий, как клиент в кафе, — всегда прав», — резюмировала фельдшер.

«Сколько можно бить, резать, выгонять, оскорблять и угрожать медикам?» — задаёт вопрос Злата Гафурова в последней на данный момент публикации на своей странице.