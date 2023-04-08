Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и заместитель министра внутренних дел Узбекистана Бекмурод Абдуллаев 8 апреля проехались на одном из новых автобусов, поступивших из Китая. Короткий ролик опубликовал сайт Xabar.uz.

На видео женщина пожаловалась, что подниматься в автобусы с детской коляской очень сложно, особенно когда автобусы заполнены.

«Мы выровняем остановки [до уровня пола автобусов] (показывает рукой — ред.)… Вызвали специалистов из-за границы, идёт большая работа. Исправим всё заодно», — заявил и. о. хокима.

Он добавил, что также будут ликвидированы скопления воды перед остановками. «Немного потерпите», — попросил он.

В конце декабря прошлого года после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева качества транспортного обслуживания жителей столицы министры внутренних дел Пулат Бобожонов и транспорта Илхом Махкамов проехались на автобусе и спустились в метро.

В феврале президент подписал постановление об обновлении автобусного парка столицы за счёт закупки из Китая 1000 автобусов — 700 автобусов большой вместимости, включая 200 сочленённых автобусов («гармошек»), а также 300 электробусов.



Презентация первой партии из 233 машин прошла этим же утром в парке «Новый Узбекистан». На данный момент поставлено 100 электробусов Yutong, 103 автобуса на сжатом газе этой же марки и 30 автобусов-гармошек King Long. Поставка остальных машин ожидается к лету.

