Министры внутренних дел Пулат Бобожонов и транспорта Илхом Махкамов в пятницу проехали на автобусе, спустились в метро и посетили 8-й автобусный парк Ташкента.





Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов сообщил, что министры возглавляли рабочую группу и их сопровождали представители «широкой общественности». Они изучили «мнения населения об удобствах, созданных для пассажиров общественного транспорта, и вместе с тем об имеющихся проблемах».





Журналисты о визите предупреждены не были. На фотографиях пресс-службы МВД видны только журналисты государственного телеканала «Узбекистан 24» и несколько людей с фотоаппаратами.





«Газета.uz» писала, что президент Шавкат Мирзиёев 13 декабря, посетив автобусный парк №18, дал поручения улучшить работу автобусов столицы. Для этого был создан оперативный штаб, в который, помимо Министерства транспорта, вошли силовые структуры — МВД, Национальная гвардия и МЧС.

Восемь автобусных парков компании «Тошшахартрансхизмат» были распределены между МВД, Нацгвардией и МЧС. За прошедшие дни штаб проанализировал все маршруты автобусов, взял под контроль соблюдение графиков движения, запустил процесс ремонта неисправных машин и начал набор водителей.

СБДД ДОБ МВД в пятницу сообщила, что треть всех автобусов — 425 из 1390 — были технически неисправны, а 161 были полностью непригодны для эксплуатации.

Всего за день 14 декабря было отремонтировано 75 автобусов, благодаря чему 15 декабря на маршруты смогли выйти 945 автобусов, а 16 декабря — уже 975, говорится в сообщении.

МВД выделило 7-му, 8-му и 18-му автопаркам, за которыми оно закреплено, 30 автобусов Isuzu. Нацгвардия выделила 25 таких же автобусов автопаркам 1, 2 и 5. Управление транспорта Ташкента сообщало о поступлении 20 больших автобусов MAN и 100 мидибусов Isuzu. На ряд пригородных маршрутов поставлены туристические автобусы.

Как отмечает СБДД, эти меры позволили всего за сутки увеличить поток пассажиров на 3%, объём поступлений — на 4,5% и сократить интервал движения автобусов с 25−30 до 10−12 минут.

МВД и «Тошшахартрансхизмат» к этому времени сформировали список из 2425 водителей, имеющих права категорий «D, E». Набор водителей продолжается.

Напомним, президент поручил до марта доставить в столицу 1000 автобусов большой вместимости.