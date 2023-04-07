Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 6 апреля одобрил закон об усилении защиты женщин и детей от насилия. Председатель Сената Танзила Нарбаева, выступая на пленарном заседании верхней палаты парламента, назвала его долгожданным и прогрессивным и отметила сложности на пути его принятия.

«Думаю, нет необходимости лишних пояснений и обоснований того, насколько актуальна сегодня тема насилия в отношении детей и женщин. Тем не менее, приведу некоторые данные на основе проведённого масштабного анализа», — сказала она.

Согласно озвученным ей данным, в 2021—2022 годах правоохранительные органы получили более 72 тысяч обращений о домогательстве и насилии над женщинами и девочками. Большая часть обращений — свыше 61 тысячи, или 85%, касалась случаев, произошедших в семьях.

«К сожалению, до настоящего времени в Узбекистане не было отдельной нормы о привлечении к ответственности за семейное насилие», — отметила глава Сената.

Она указала, что если в 2020 году стало известно о 156 случаях изнасилования, то в 2021 году это число составило 243.

«Изнасилование и убийство 12-летней девочки в Янгихаётском районе [Ташкента], детский дом в Хорезме (где трёх воспитанниц принуждали к половой связи с чиновниками — ред.), случай в Сергелийском районе [столицы], где мать выбросилась с высокого этажа с тремя детьми», — перечислила Танзила Нарбаева.

«Вывод таков: в нашем обществе назрела необходимость в ещё более надёжных и строгих законах, способных защитить права женщин и детей», — отметила она.

«Сегодня мы одобрили закон, направленный на защиту прав женщин и детей. Работа над законом длилась на протяжении года. Были сложности и противостояния. Могу сказать с уверенностью, что наш закон прогрессивный и отвечает международным стандартам», — подчеркнула председатель Сената.

«Закон предусматривает криминализацию случаев насилия в семье. Устанавливается ответственность за сексуальное насилие и преследование женщин», — отметила Танзила Нарбаева.

«Установлено, что суд по уголовным делам будет выдавать жертве притеснения и насилия охранный ордер сроком до одного года. Кроме того, вводятся дополнительные виды ограничений, определяемые охранным ордером», — сообщила она.

Отныне к лицам, совершившим сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, не может применяться условно-досрочное освобождение от отбывания наказания или замена наказания более мягким.

Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних теперь считается тяжким.

Незнание обвиняемым возраста потерпевшего отныне не освобождает его от ответственности.

Лицам, совершившим сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, запрещается работать с детьми. Устанавливается порядок введения реестра лиц, совершивших данные виды преступлений, перечислила сенатор.

Танзила Нарбаева отметила, что ужесточение законов и ответственности не должно быть единственной мерой предотвращения насилия в отношении женщин и детей.

«Эти нормы должны занять место не только в мышлении и памяти людей, но и в их сердце. Всё общество должно быть активным. У людей должно измениться мировоззрение», — подчеркнула она.

«Старший или младший, женщина или мужчина — насилие к человеку, личности, унижение его, ущемление прав являются совершенно нетерпимым явлением, тяжким преступлением. Только если это укоренится в головах людей, будет результат», — заявила председатель Сената.

Она добавила, что это работа не только правоохранительных органов или воспитательно-образовательных учреждений: «Это должно стать нашей общей задачей».

Танзила Нарбаева поручила Верховному суду обобщить судебную практику по правонарушениям и преступлениям, связанным с насилием в отношении женщин и детей. Она также заявила, что Верховный суд должен принять решение пленума, направленное на правильное применение новых поправок в судебной практике.

Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел глава Сената поручила активизировать работу по предупреждению преступлений, связанных с насилием в семье, в отношении женщин и детей, и обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства при проведении дознания и следственных действий.

Она также поручила Генпрокуратуре обеспечить действенный прокурорский контроль за чётким и единообразным применением должностными лицами норм нового закона.

В завершение Танзила Нарбаева выразила благодарность членам рабочей группы при Сенате, работавшей над проектом закона, представителям международных организаций и институтов гражданского общества, средств массовой информации, блогерам и всем неравнодушным гражданам.