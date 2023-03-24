В четверг, 23 марта, стало известно о принятии пакета поправок в законодательство Узбекистана, обеспечивающих защиту женщин и детей от насилия. Эти поправки разрабатывались и активно двигались рабочей группой при Сенате. Депутаты приняли поправки единогласно. Саида Мирзиёева в своём канале приветствовала вносимые изменения, назвав это «победой гражданского общества и активистов,. здравого смысла и справедливости». О том, как проходил процесс продвижения поправок и почему активистки призывают не радоваться раньше времени, в колонке для «Газеты.uz» пишет Нигина Худайбергенова, координатор проекта против насилия Nemolchi.uz.

Дорога длиною в год

У законопроекта был долгий и тернистый путь. Рабочую группу собрали ещё год назад, она состояла из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz. Председателем группы стал сенатор Шухрат Чуллиев.

Черновой проект был сформирован ещё в июле 2022 года, однако почти полгода этот вопрос оставался без внимания, а представители Сената молчали. Активная часть группы неоднократно писала о том, как продвигалась разработка законопроекта, как в начале 2023 года созданную ими прогрессивную версию закона отодвинули в сторону. Вместо этого пытались продвинуть версию Министерства юстиции, неоднократно подвергаемую критике.

Активистки рабочей группы старались привлечь внимание к тому, что происходит. О законопроекте писали в СМИ и блогах. Общественное внимание помогло вернуться к обсуждению с активистами. Прошли две встречи в Сенате, во время которых обсуждались обе версии законопроекта. Активисткам так и не дали встретиться с разработчиками от Минюста. Законопроект был предварительно согласован с министерствами и ведомствами, но в Законодательную палату так и не поступил. Вместо него на рассмотрение отправился всё тот же вариант Минюста.

Обсуждение поправок в Сенате, 24 января 2023 года. Фото: Пресс-служба Сената.

Активная часть рабочей группы при Сенате продолжила публичные обсуждения, это привело к тому, что встреча по согласованию документа состоялась уже в Законодательной палате Олий Мажлиса. После последнего десятичасового обсуждения появился проект поправок, который и приняли во втором и третьем чтениях.

Последняя встреча

В минувшее воскресенье мы почти десять часов просидели на встрече, организованной Комитетом по делам женщин при Законодательной палате. На ней были представители министерств и ведомств, Законодательной палаты, сенаторы Шухрат Чуллиев и Малика Кадырханова, представители Института изучения проблем законодательства при парламенте, представители Верховного суда и Генеральной прокуратуры.

Все эти десять часов мы упрямо боролись за свои формулировки и статьи. Мы настаивали, что необходима всесторонняя защита детей, соблюдение международных норм и рекомендаций, говорили о позициях Узбекистана в международных рейтингах. Наши оппоненты руководствовались другими аргументами. Они боялись, что поправки о домашнем насилии и исключении института «заведомости» противоречат нашему «менталитету», что они вызовут «возмущение народа».

Киберпреступления против детей, такие как онлайн-груминг, хранение, ввоз и вывоз детской порнографии, остались непонятыми. Представительница Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, защищающая эти статьи, не смогла достучаться до тех, кто выступал против. Эти преступления уже происходят, дети никак не защищены от негативных последствий. Но наши законодатели, наверное, боятся быть прогрессивными или не хотят разбираться в новых составах преступлений.

Неразрешённым вопросом осталось и домашнее насилие. Активистки предлагали криминализировать и экономическое, и психологическое насилие. Представители института выступали против, хотя международные нормы включают полную криминализацию всех форм насилия. В итоге мы разработали промежуточный вариант — включили эти два вида в Административный кодекс, указав, что за повторное нарушение будет ужесточение наказания.

В воскресенье мы вышли из здания парламента с ощущением, что это промежуточная точка и борьба продолжается, а уже в четверг узнали, что закон принят.

Почему рано радоваться?

Мы ещё точно не знаем, какой именно текст приняли депутаты, поэтому очень рассеянно принимаем поздравления. Хотя на сайте Законодательной палаты есть краткое обобщение того, что приняли:

«Предлагаемым законопроектом усиливаются меры ответственности в отношении лиц, обесчестивших потерпевшую, не достигшей восемнадцатилетнего возраста, либо применивших к ним насилие, удовлетворяющие сексуальные потребности неестественным образом, либо принуждающих его к половому контакту либо вовлекающих в занятие проституцией, а также за порнографический продукт с использованием изображений несовершеннолетнего. Запрещается применение облегчающих наказаний, в том числе условно-досрочного освобождения лиц, совершивших эти преступления.

Усиливается ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности и свободы лиц с инвалидностью, несовершеннолетних, а также за совершение этих преступлений лицом, выполняющим свои обязанности по воспитанию, профессиональной подготовке или уходу за потерпевшим."

Если верить изложенному, а также словам Саиды Мирзиёевой о том, что «основа законопроекта была разработана рабочей группой активистов и экспертов при Сенате», получается, что в пакет вошло множество наших рекомендаций, но, по понятной причине, верится в это с трудом.

Но даже если это правда, у активистов всё равно осталось много работы. Продолжать активно продвигать полную криминализацию домашнего насилия, киберпреступления против детей, криминализацию преследования и много других поправок, которые так и остались слишком прогрессивными для наших законодателей.

Активистки рабочей группы при Сенате выражают благодарность каждому неравнодушному человеку, который обсуждал поправки в законодательства, а также всем депутатам, сенаторам, представителям ведомств, стоящим на стороне прогресса и защиты женщин и детей.

Нигина Худайбергенова.

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