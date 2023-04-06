Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовала заявление, в котором прокомментировала сообщения об изнасиловании 15-летней девочки 11 парнями в Янгиарыкском районе Хорезмской области.

«Газета.uz» написала об этом в четверг. Тётя пострадавшей сообщила нам, что 11 или 12 парней в конце июля 2022 года многократно насиловали её племянницу (2007 года рождения, на момент преступления ей было 15 лет). По её словам, правоохранительные органы затягивают расследование дела и задержали трёх подозреваемых только после визита в район детского омбудсмана 4 апреля текущего года.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что «следствие по уголовному делу, связанному с этой ситуацией, с самого начала расследует следственный отдел при УВД Хорезмской области»

В ходе следствия к делу в качестве подозреваемых привлечены 8 человек, ещё 3 человека — в качестве обвиняемых. Последние в качестве меры пресечения заключены под стражу, сообщило надзорное ведомство.

«В рамках уголовного дела также идёт процесс проведения ряда комплексных экспертиз и проводится подробный допрос фигурантов дела. После проведения всех необходимых следственных действий по данному делу будет принято законное решение», — говорится в сообщении.

«Генеральная прокуратура установила контроль над процессом следствия», — добавили в ведомстве.

Данный случай стал известен на фоне громкого скандала, связанного с бывшим начальникам управления юстиции Хорезмской области Айбеком Машариповым и Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анваром Курязовым, которые в сентябре прошлого года за половую связь с воспитанницами семейного детдома в Ургенче были приговорены к 1,5 годам ограничения свободы. После общественного резонанса прокуратура внесла протест на решение суда, а 6 апреля Верховный суд вынес решение о возврате дела на повторное рассмотрение.

Напомним, 6 апреля Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, которые усиливают защиту детей и женщин от насилия.