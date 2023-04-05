В социальных сетях распространилась информация о том, что в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области мужчина изнасиловал 13-летнюю сироту, которую взял в семью из детского дома, после чего девочка забеременела.

В одном из таких сообщений отмечалось, что приёмная семья приняла на воспитание 8 детей-сирот, за каждого государство выплачивает 2 млн сумов. После того, как девочка забеременела, приёмный отец заставил её сделать аборт.

Информацию прокомментировал пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

По его данным, мужчина К. Т. (1971 года рождения) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, с применением насилия или угроз) и пунктом «а» части 3 статьи 118 (изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) Уголовного кодекса Узбекистана. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судебный процесс по этому делу начнётся 7 апреля в Чиракчинском районном суде по уголовным делам. Дело будет рассматриваться на закрытом заседании, а дополнительную информацию Верховный суд планирует предоставить по итогам процесса.

Напомним, подобный случай произошёл несколько месяцев назад в Хорезмской области. Трёх несовершеннолетних воспитанниц семейного детского дома принуждали к половой связи с главами областного управления юстиции и районного отдела по ЧС. Заведующая детдомом приговорена к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы, а чиновники получили ограничение свободы и вышли на свободу. После общественного резонанса дело будет рассмотрено в кассационном порядке.