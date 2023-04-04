Хокимият Ташкента пригласил жителей принять участие в голосовании за названия станций надземного столичного метрополитена.

С 5 по 11 декабря 2022 года на сайте geonom.tashkent.uz проводился сбор предложений по наименованиям для 19 станций линий «Дустлик — Куйлюк» и «Алмазар — Сергели» Ташкентского метрополитена.

Рабочая группа при Министерстве транспорта, в состав которой вошли учёные, историки, филологи, топонимисты и другие профильные специалисты-эксперты, а также представители СМИ и блогеры, отобрала из поступивших предложений по три наиболее подходящих названия для каждой станции.

Теперь ташкентцам предлагается выбирать из этих трёх вариантов. Голосование продлится с 4 по 18 апреля на сайте geonom.tashkent.uz.

Результаты проведённого голосования по названиям станций метро будут предоставлены Министерству транспорта для подготовки соответствующих предложений и последующего их внесения в Кабинет министров Узбекистана для принятия решения.

Напомним, в начале декабря прошлого года Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил сайт для приёма предложений горожан о наименовании и переименовании географических объектов и голосования за выбор лучших названий.

«Газета.uz» рассказывала, как ташкентцы предлагали назвать новые станции метро, а также как рабочая группа Минтранса обсуждала предложенные названия, почему отклонили «Чкалова» (но оставили «Авиасозлар»), как спорили по «Чоштепа» и «Сергели» и как появилось название «Паралимпийское движение».