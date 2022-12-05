Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил сайт (geonom.tashkent.uz) для приёма предложений горожан о наименовании и переименовании географических объектов (улиц, проездов, тупиков, площадей, махаллей и т. д. ) и голосования за выбор лучших названий.

Сайт пока работает в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы столичной администрации.

Сейчас на сайте ведётся сбор предложений по названиям безымянных станций метрополитена. Объекты, по которым ведётся голосование, отображены на карте и сопровождаются фотографиями, а также кратким обоснованием.

Вопросами наименования географических объектов в столице занимается комиссия по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов. Её возглавляет хоким Ташкента. В своей работе комиссия изучает архивные, картографические и исторические данные, привлекает экспертов в разных областях, например, историков, этнографов, географов и языковедов, обращается к местным властям, организациям и предприятиям, чтобы получить все необходимые данные для принятия решения, сообщается на сайте.

В начале ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон о наименовании географических объектов. Как мы писали, закон регламентирует порядок учёта мнения местного населения при присвоении наименований и переименовании географических объектов. Кроме того, граждане получили возможность инициирования присвоения географическим объектам наименований.

Важным изменением также стала возможность присвоения составным частям населённых пунктов (махалли, проспекты, улицы, площади, парки, скверы) имён личностей, оставивших глубокий след в истории не только Узбекистана, но и мира. Ранее это законом не разрешалось, хотя многие объекты был названы в честь выдающихся личностей — Александра Пушкина, Льва Толстого, Шота Руставели, Джавахарлала Неру, Юрия Гагарина и многих других.