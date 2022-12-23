С 5 по 11 декабря жители столицы могли предложить наименования для 19 станций новых надземных участков Ташкентского метрополитена на сайте Geonom.tashkent.uz. За этот период от 458 граждан поступило 1943 предложений (все они доступны на сайте).

Департамент цифрового развития хокимията Ташкента, который управляет сервисом, выбрал по три варианта наименований для станций, которые чаще всего предлагали жители. Специалисты также предложили свои названия. Список был рассмотрен 13 декабря рабочей группой, сформированной Министерством транспорта Узбекистана. После утверждения варианты названий для каждой станции будут выставлены на голосование.

Во встрече участвовали руководитель департамента развития железнодорожного транспорта Минтранса Отабек Иркабаев, старший научные сотрудник Института истории Академии наук Мухтор Шамсиев, ведущий научный сотрудник Института востоковедения АН Омонулло Буриев, начальник отдела топонимики Департамента цифрового развития Анвар Джаббаров, топонимист департамента Гулноз Гаппарова и другие. Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева, присутствовавшая на собрании, рассказывает, как оно прошло.

Самая горячая полемика разгорелась вокруг станций «Дустлик-2» Куйлюкской линии, а также «Бекат-1», «Бекат-3» и «Бекат-5» Сергелийского участка Чиланзарской линии.

«Дустлик-2»

Популярным предложением был вариант «Чкалова». Горожане просили дать станции название, которое до 2012 года носила станция подземного метро, пока её не переименовали в «Дустлик» («Дружба»).

Рабочая группа сошлась во мнении, что вариант «Чкалова», как и «40 лет Победы», предложенный для станции «Бекат-2» этой линии, не подходит.

Многие жители также предложили назвать станцию «Авиасозлар» («Авиастроители») в честь бывшего авиационного завода. Так же называется и близлежащая махалля. Рабочая группа также предложила это название.





Анвар Джаббаров напомнил, что названия станций метро должны быть производными от названий улиц, массивов и других объектов, расположенных рядом. Станция находится на улице Эльбека, а близ неё есть махалля «Авиасозлар».

Мухтор Шамсиев в центре. Фото: Пресс-служба Минтранса.

Рабочая группа напомнила, что историки Академии наук также предлагали другие названия. Среди них — Карасу.

Корреспондент «Газеты.uz» отметила, что под Карасу жители Ташкента понимают название массивов в Мирзо-Улугбекском районе.

Анвар Джаббаров сказал, что рядом протекает речка Карасу. Мухтор Шамсиев заметил: «Не только речка. Старая улица Карасу раньше была от ТАПОиЧ до Мухтара Ашрафи».

По итогам обсуждения рабочая группа одобрила три названия: «Авиасозлар», «Эльбек» и «Карасу».

«Бекат-8″

Наименование станции «Бекат-8» не обсуждалось. Станцию назовут «Паралимпия харакати» («Паралимпийское движение»), поскольку об этом принято постановление президента. Интерьер станции уже готовится в соответствующей тематике.

«Бекат-9»

Группа учёных просила назвать одну из станций в честь академика Турсунбай Рашидова, которого называют «отцом Ташкентского метрополитена». Рабочая группа обсудила это предложение для станции «Бекат-9».

В ходе обсуждения этот вариант был отклонён. Прозвучало мнение, что станции не стоит называть в честь академиков, потому что станцию «Хабиб Абдуллаев», которую назвали в честь учёного и геологоразведчика уже в годы независимости Узбекистана, в 2015-м переименовали в «Шахристан» по названию местности.

«Бекат-1» Сергелийского участка

Вокруг названия этой станции разгорелось оживлённое обсуждение. В некоторых онлайн-картах она именуется «Чоштепа». Историк Омонулло Буриев отметил, что правильно называть её либо «Чочтепа» — так произносили это слово до прихода арабов на фарси, либо «Шоштепа» — на арабский манер.

Топонимист Гулноз Гаппарова отметила, что люди привыкли называть местность «Чоштепа», и было бы неправильно заставлять их произносить название так, как это считалось правильным сотни лет назад. Омонулло Буриев предложил выставить на голосование все три варианта: «Чочтепа», «Шоштепа» и «Чоштепа», чтобы жители сами решили, какой из них подходит станции.

«Как мы три одинаковых названия предложим?» — задался вопросом Отабек Иркабаев.

Среди вариантов, рассмотренных рабочей группой, был «Жунарык» — канал, который протекает близ станции. Однако это название группа отвергла.

В ходе всей встречи рабочая группа старалась выбирать такие предложения, чтобы варианты для одной станции не повторялись ни в одном из вариантов для других.

«Бекат-3»

Обсуждение наименования этой станции тоже велось долго. Большинство пользователей сайта предложило назвать её «Сергели».

Историк Мухтор Шамсиев отметил, что название «Сергели» — русифицированный вариант слова «Сиргали». Он предложил выставить на голосование именно такое наименование. Члены рабочей группы возразили, что так именуется район, это утверждено Сенатом.





Было предложено исключить любые производные от «Сергели», чтобы не противоречить официальному названию района.

«Бекат-5»

Большинство пользователей сайта предложили назвать эту станцию «Кипчак», как планировалось изначально на этапе проектирования ветки.

Среди рассмотренных вариантов были также «Зульфия» в честь узбекской поэтессы и «Яшил макон».

Что дальше?





После обсуждения предложения было решено ещё раз изучить и представить правительству, после чего варианты названий должны быть выставлены на голосование. Оно продлится не менее 15 дней.

После голосования предложения ещё раз рассмотрит Кабинет министров. Правительство примет окончательное решение на основании заключения республиканской комиссии и государственной экспертизы.

Заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий — директор Департамента цифрового развития Алексей Хен сообщил «Газете.uz», что возможность предложения жителями названий географических объектов и голосования по ним через интернет появилась в Узбекистане впервые. В мире таких случаев тоже было немного.

Он отметил, что после тестирования сервиса внедрить его будет предложено и другим регионам Узбекистана.