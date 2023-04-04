В январе-феврале 2023 года в Узбекистан импортировано 5026 автомобилей на сумму 134,2 млн долларов, сообщает Агентство статистики при президенте.

Машины завезены из Китая (2540), Республики Корея (2081), США (217), Японии (58), Гонконга (56), Германии (36) и ОАЭ (12).

Объём импорта сократился на 922 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в январе-феврале 2022 года в страну официально было завезено 5948 автомобилей на 124,5 млн долларов (за два месяца 2021 года — 1075). Тогда машины также в основном импортировались из Китая (3436), Республики Корея (1512), но объёмы из США (19), Японии (15), Германии (9) и Гонконга (5) были значительно меньше.

При этом средняя стоимость импортируемой машины выросла с 20,9 тысячи до 26,7 тысячи долларов (+27,7%).

Экономист Миркомил Холбоев считает, что отчасти эту тенденцию можно объяснить снижением таможенных пошлин с 30% до 15% на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.

«То есть снижение пошлин практически не изменило рынок относительно дешёвых автомобилей. Но это, возможно, создало дополнительный стимул к импорту для покупателей относительно дорогих автомобилей неместного производства», — предположил он.

«Газета.uz» писала, что пошлины на новые иномарки поэтапно снизятся, но останутся фактически заградительными на новые бюджетные и подержанные автомобили.

Кроме того, с постановлением президента от 16 апреля 2022 года ввоз иномарок с объёмом двигателя более 3 л и гибридных автомобилей в Узбекистан стал дешевле.