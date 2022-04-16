В Узбекистане снижается растаможка автомобилей с рабочим объемом двигателя более 3 литров. Это предусмотрено постановлением президента от 15 апреля.

Ставки таможенных пошлин снижаются в два этапа. До 1 января 2023 года они снизятся в два и более раза. Уменьшатся не только пошлины, но и дополнительные коэффициенты, учитывающие объём двигателя. С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент. Пошлины будут распространяться только на новые автомобили с двигателем более 3000 куб. м, с момента выпуска которых прошло не более 1 года на момент пересечения таможенной границы (до этого — не более 3 лет).

Код ТН ВЭД

Наименование товара

Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости или в долл. США за ед. изм.)

Предыдущая ставка

8703 24 10

новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³

до 1 января 2023 года: 15+1,5 долл. / куб. см

с 1 января 2023 года: 15+1,25 долл. / куб. см 30+3,0 долл. / куб. см

новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³ 30+3,0 долл. / куб. см



Кроме того, впервые вводятся таможенные пошлины на автомобили, которые приводятся в движение как бензиновым, так и электрическим двигателем. Речь идет про гибридные автомобили, такие как Toyota Prius, Lexus CT200 h, Audi A6 Hybrid, Mercedes-Benz S400 Hybrid и другие.

На гибриды будут действовать пошлины 15% и 30% от стоимости в зависимости от вида двигателя. Раньше гибридные автомобили при растаможке облагались пошлинами и коэффициентами как обычные автомобили.

В феврале Шавкат Мирзиёев подписал постановление о снижении пошлин на импорт автомобилей в два раза в два этапа. «Газета.uz» посчитала, как снижение таможенных пошлин повлияет на стоимость импортируемых в Узбекистан автомобилей (с примерами). Мы отмечали, что пошлины на новые иномарки поэтапно снизятся, но останутся фактически заградительными на новые бюджетные и подержанные иномарки.