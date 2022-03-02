Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в два раза.

Согласно поправкам, ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей снижаются в два этапа. С момента подписания документа до 1 января 2023 года пошлины снизятся в два и более раза. Речь идёт о снижении не только пошлины, но и дополнительных коэффициентов, которые учитывают объём двигателя машины.

С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент.

Пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.

Цены на таможенное оформление подержанных иномарок, а также новых электромобилей и автомобилей, произведенных в пределах Таможенного союза с сертификатом соответствия СТ-1, останутся без изменений.

В настоящее время при ввозе в Узбекистан транспортных средств необходимо заплатить следующие платежи: таможенную пошлину, таможенный сбор, утилизационный сбор и НДС. Электромобили освобождены от уплаты таможенных пошлин.

«Газета.uz» подсчитала, как повлияет снижение таможенных пошлин на стоимость новых и подержанных импортных автомобилей, если покупать их самостоятельно. Подсчёт производился до начала военной операции России в Украине. Цена автомобиля Lada из России обновлена в соответствии с изменениями, объявленными производителем.





Подержанный автомобиль BMW 320i из Германии

Автомобиль 2012 года выпуска с рабочим объемом двигателя 1995 куб. см, таможенная стоимость (с учётом транспортировки в Узбекистан) — 16000 долларов США.

С 21 февраля:

Таможенная пошлина — 12385 долларов (40% от таможенной стоимости + 3 * 1995 = 77,4% от таможенной стоимости);

НДС — 4257,8 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 37,4 (эквивалент 1,5 БРВ в долларах);

Утилизационный сбор — 5229 (эквивалент 210 БРВ в долларах);

Всего обязательные платежи — 21909;

Конечная цена — 37909 долларов (+137% от таможенной стоимости).

Подержанный автомобиль Honda Accord из Кыргызстана

Автомобиль 2012 года выпуска с рабочим объемом двигателя 2400 куб. см, таможенная стоимость (с учётом транспортировки в Узбекистан) — 9500 долларов США.

С 21 февраля:

Таможенная пошлина — 11000 (40% от таможенной стоимости + 3 * 2400 = 115,8% от таможенной стоимости);

НДС — 3075 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 24,9 (эквивалент 1 БРВ в долларах);

Утилизационный сбор — 8217 (эквивалент 330 БРВ в долларах);

Всего обязательные платежи — 22317;

Конечная цена — 31817 (+235% от таможенной стоимости).

Так как постановление распространяется только на импортируемые новые автомобили, цены на подержанные иномарки останутся без изменений. В итоге таможенные пошлины на подержанные иномарки фактически остаются заградительными.





Новый автомобиль Lada Vesta Comfort из России

Автомобиль 2022 года выпуска с рабочим объемом двигателя 1600 куб. см, таможенная стоимость (с учётом транспортировки в Узбекистан) — 13000 долларов США.

До 21 февраля:

Таможенная пошлина — 0 (Нулевая ставка таможенной пошлины при наличии сертификата соответствия СТ-1);

НДС — 1950 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 37,4 (эквивалент 1,5 БРВ в долларах);

Утилизационный сбор — 2998 (эквивалент 120 БРВ в долларах);

Всего обязательные платежи — 4985,4;

Конечная цена — 17985,4 (+38,3% от таможенной стоимости).

Так как при импорте автомобиль облагается нулевой таможенной пошлиной, постановление не скажется на снижении его цены.





Новый автомобиль Kia Ceed из Польши

Бюджетный автомобиль 2022 года выпуска с рабочим объемом двигателя 1482 куб. см, таможенная стоимость (с учётом транспортировки в Узбекистан) — 20000 долларов США.

До 21 февраля:

Таможенная пошлина — 8964 (30% от таможенной стоимости + 2 * 1482 = 44,8% от таможенной стоимости);

НДС — 4344,6 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 37,35 (эквивалент 1,5 БРВ в долларах);

Утилизационный сбор — 2988 (эквивалент 120 БРВ в долларах);

Всего обязательные платежи — 16334;

Конечная цена — 36334 (+81,7% от таможенной стоимости).

С 21 февраля до 1 января 2023 года:

Таможенная пошлина — 4482 (15% от таможенной стоимости + 1 * 1482 = 22,4% от таможенной стоимости);

НДС — 3672,3 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 37,35 (без изменений);

Утилизационный сбор — 2988 (без изменений);

Всего обязательные платежи — 11180;

Конечная цена — 31180 (+55,9% от таможенной стоимости);

(+55,9% от таможенной стоимости); Разница — 5154 доллара.

После 1 января 2023 года:

Таможенная пошлина — 3889,2 (15% от таможенной стоимости + 0,6 * 1482 = 19,4% от таможенной стоимости);

НДС — 3583,4 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 37,35 (без изменений);

Утилизационный сбор — 2988 (без изменений);

Всего обязательные платежи — 10498;

Конечная цена — 30498 (+52,5% от таможенной стоимости);

(+52,5% от таможенной стоимости); Разница — 5836 долларов.

После 1 января 2023 года таможенное оформление нового бюджетного автомобиля из Польши обойдется владельцу в 49,6% его таможенной стоимости.





Новый автомобиль Mercedes-Benz S450 4MATIC (W223) из Германии

Премиальный автомобиль 2022 года выпуска с рабочим объемом двигателя 2999 куб. см, таможенная стоимость (с учётом транспортировки в Узбекистан) — 140000 долларов США.

До 21 февраля:

Таможенная пошлина — 49497,5 (30% от таможенной стоимости + 3 * 2999 = 33,4% от таможенной стоимости);

НДС — 28424,6 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 373,5 (эквивалент 15 БРВ в долларах);

Утилизационный сбор — 4482 (эквивалент 180 БРВ в долларах);

Всего обязательные платежи — 82777,6;

Конечная цена — 215353 (+59% от таможенной стоимости).

С 21 февраля до 1 января 2023 года:

Таможенная пошлина — 24748,8 (15% от таможенной стоимости + 1,25 * 2999 = 17,7% от таможенной стоимости);

НДС — 24712 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 373,5 (без изменений);

Утилизационный сбор — 4482 (без изменений);

Всего обязательные платежи — 54316,6;

Конечная цена — 194316,6 (+38,8% от таможенной стоимости);

(+38,8% от таможенной стоимости); Разница — 21036,4 доллара.

После 1 января 2023 года:

Таможенная пошлина — 23999 (15% от таможенной стоимости + 1 * 2999 = 17,2% от таможенной стоимости);

НДС — 24600 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 373,5 (без изменений);

Утилизационный сбор — 4482 (без изменений);

Всего обязательные платежи — 53454;

Конечная цена — 193454 (+38,2% от таможенной стоимости);

(+38,2% от таможенной стоимости); Разница — 21899 долларов.

Таким образом, таможенное оформление нового премиального автомобиля по новым ставкам после 1 января 2023 года обойдется владельцу в 38,2% от его таможенной стоимости.





Новый электромобиль BYD Yuan Pro из Китая

Новый электромобиль из Китая, таможенная стоимость (с учётом транспортировки в Узбекистан) — 22900 долларов США.

До 21 февраля:

Таможенная пошлина — 0 (Нулевая ставка таможенной пошлины на электромобили);

НДС — 3435 (15% от суммы таможенной стоимости и пошлины);

Таможенный сбор — 62,3 (эквивалент 2,5 БРВ в долларах);

Утилизационный сбор — 747 (эквивалент 30 БРВ в долларах);

Всего обязательные платежи — 4244,3;

Конечная цена — 27144,3 (+18,5% от таможенной стоимости).

Электромобили не попадают под действие постановления, поэтому пошлины на них не изменятся.