Во второй половине дня в воскресенье в Ташкенте прошёл сильный ливневой дождь с грозой, порывистым ветром, местами с выпадением града. Продолжительность дождя была 2,5−3 часа. Об этом по запросу «Газеты.uz» сообщили в пресс-службе Узгидромета.

Центр Ташкента после ливня 2 апреля.

Интенсивность дождя по районам столицы составила: в районе Ташкентской телебашни — 10 мм, в районе метеостанции Ташкент-Обсерватория — 22 мм, а в районе международного аэропорта — 33 мм.

Диаметр града достигал 11 мм, ветер усиливался местами до 18 м/с.

Воскресный град в центре Ташкента.



Для сравнения: 2 апреля 1936 года в районе метеостанции Ташкент-Обсерватория выпало 32 мм дождя.

«В весеннее время в Узбекистане нередки случаи выпадения сильных ливневых дождей с грозами, иногда с градом. Такие случаи зачастую наблюдаются в весенние месяцы и в Ташкенте», — отметили синоптики.

Центр Ташкента после ливня 2 апреля.

Март

Самым влажным в Ташкенте был март прошлого 2022 года, когда за месяц выпало 189 мм осадков при норме 66 мм, или 285% от нормы. Такое количество осадков побило предыдущий рекорд 1969 года, когда за месяц выпало 184 мм.

Рекорд суточного максимума осадков в столице в марте составляет 50 мм, он был установлен 18 марта 2009 года. 14 марта 2011 года в столице за сутки выпало 37 мм осадков в виде дождя и снега.

«Сильные осадки количеством от 15 до 22 мм бывают в Ташкенте практически ежегодно, а более интенсивные осадки количеством от 23 до 30 мм — 1 раз в 3−5 лет.

Апрель

Самым влажным за всю историю наблюдений был апрель 1990 года. В Ташкенте выпало 179 мм осадков, что составило около трёх месячных норм, а 8 апреля 1990 года был установлен абсолютный рекорд суточного количества осадков — за этот день в Ташкенте выпало 65 мм дождя при месячной норме апреля 63 мм.

В апреле 2019 года в Ташкенте за месяц выпало 146 мм дождя, что составило 236% от нормы, а суточный максимум 24 апреля составил 41 мм — это 65% от месячной нормы. 19−21 апреля три дня подряд отмечались сильные дожди суммарным количеством 52 мм (83% от месячной нормы).

Ранее Узгидромет опубликовал прогноз на нынешнюю рабочую неделю. Погоду в Узбекистане продолжит определять высотный циклон — временами ожидаются дожди с грозами и усиление ветра, в отдельных районах — с выпадением града.