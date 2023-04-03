В понедельник и в течение недели по Узбекистану погоду определяет высотный циклон — временами ожидаются дожди с грозами, сообщил Узгидромет. 3−4 апреля по Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областям местами они будут сильные.

Дневная температура воздуха в течение недели будет колебаться от +20…+23 градусов до +15…+18.

Дожди по Узбекистану будут сопровождаться усилением ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком, а также с выпадением града.

По предгорным и горным районам страны временами пройдёт дождь, 3−6 апреля — местами сильный. По высокогорным районам 5−6 апреля не исключён переход дождя в снег.

3−4 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. 3−7 апреля по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.

В Ташкенте с 4 по 6 апреля временами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Ветер ожидается переменных направлений от слабых 5−10 м/с до умеренных 12−15 м/с. Дневная температура воздуха в понедельник составит +21…+23 градуса, к середине недели понизится до +16…+18.