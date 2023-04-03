Международный музыкальный фестиваль «Жара», который планировалось провести в Ташкенте 20−21 мая, перенесён, сообщил сервис продажи билетов iTicket.

На какой срок или дату перенесён фестиваль, не уточняется.

«К сожалению, текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий», — говорится в сообщении.

Приобретённые билеты можно вернуть в Telegram сервиса iTicket.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на организаторов сообщила, что ожидается перенос фестиваля.

Напомним, 29 марта блогер Мирзаёр Эркинов призвал бойкотировать мероприятие из-за участия «Z-артистов, которые поддерживаются Кремлём и поддерживают Кремль».

Уже 3 апреля страница фестиваля в сервисе iTicket оказалась недоступна, а аккаунт мероприятия в Instagram — заблокирован. Организаторы концерта сообщили «Газете.uz», что страница была заблокирована самим Instagram «из-за многочисленных жалоб».

Ранее фестиваль «Жара» был отменён в Баку и Алматы. В Казахстане пользователи соцсетей также требовали отмены фестиваля и призывали к бойкоту.

После отмены в Алматы фестиваль перенесли в Ташкент, где было запланировано участие таких артистов, как HammAli & Navai, EMIN, Ани Лорак, Ольга Бузова, Dabro, Дискотека Авария, Жасмин, Artik&Asti, KARNA.VAL, Ваня Дмитриенко, Vlade Kay, Mary Gu, Bahh Tee & Turken, Cosmos girls, Нюша и другие.