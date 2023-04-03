Международный музыкальный фестиваль «Жара», запланированный к проведению 20−21 мая в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте, может быть перенесён. Об этом «Газете.uz» сообщили организаторы концерта, отметив, что более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Отметим, 29 марта блогер Мирзаёр Эркинов призвал бойкотировать мероприятие из-за участия «Z-артистов, которые поддерживаются Кремлём и поддерживают Кремль».

Постер к бойкоту фестиваля. Источник: Mirzo Zominiy / Telegram

Сервис по продаже билетов iTicket после первых публикаций о бойкоте мероприятия 31 марта сообщил, что фестиваль состоится.

Однако по состоянию на 3 апреля страница фестиваля в сервисе оказалась недоступна. «Газета.uz» обратилась к iTicket за комментарием. Сначала сервис объяснил это «техническими работами», но затем собеседник отметил, что страница «была временно закрыта из-за возможной отмены концерта». В iTicket добавили, что в этом случае для возврата билетов нужно будет обратиться в офис компании или связаться по телефону.

Аккаунт фестиваля в Instagram также был заблокирован. Организаторы концерта сообщили «Газете.uz», что страница была заблокирована самим Instagram «из-за многочисленных жалоб».

Официальная информация о статусе фестиваля ожидается 3 апреля вечером.

Ранее фестиваль «Жара» был отменён в Баку и Алматы. В Казахстане пользователи соцсетей также требовали отмены фестиваля и призывали к бойкоту. После первой волны возмущения казахстанцев организаторы фестиваля убрали с афиши упоминание о Лолите, Сергее Лазареве, Егоре Криде, участвовавших в концертном марафоне «Za Россию». Вместе с ними на этих мероприятиях выступали Полина Гагарина и Лариса Долина. Их концерты под давлением общественности в Казахстане были отменены.





После отмены в Алматы фестиваль перенесли в Ташкент, где было запланировано участие таких артистов как HammAli & Navai, EMIN, Ани Лорак, Ольга Бузова, Dabro, Дискотека Авария, Жасмин, Artik&Asti, KARNA.VAL, Ваня Дмитриенко, Vlade Kay, Mary Gu, Bahh Tee & Turken, Cosmos girls, Нюша и другие.