Верховный суд Узбекистана в субботу прокомментировал вызвавший широкий резонанс и осуждение в обществе случай в семейном детском доме в Хорезмской области, где троих несовершеннолетних воспитанниц принуждали к вступлению в половую связь с чиновниками.

Ещё 6 сентября 2022 года суд по уголовным делам Хивинского района Хорезмской области под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей семейным детдомом №1 Ургенча Юлдуз Худайбергеновой, бывшему начальнику управления юстиции Хорезмской области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову. Однако общественности о деле не было известно в течение почти семи месяцев, пока об этом не сообщил проект против насилия Nemolchi.uz.

Ранее в пресс-службе Верховного суда «Газете.uz» сообщили, что дело рассматривалось в суде в закрытом режиме, из-за чего детали процесса не могут быть разглашены. Тем не менее, данные о деле обнаружились на сайте Верховного суда. Имена подсудимых также обнаружили и опубликовали популярные блогеры.

В официальном сообщении Верховного суда подтверждается, что заведующая детдомом (1979 года рождения) была приговорена к 5,5 годам лишения свободы и лишена права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. Обвинение вынесено по статьям «торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет», «хищение путём присвоения или растраты путём злоупотребления должностным положением» и «должностной подлог» Уголовного кодекса.

Бывшие начальники областного управления юстиции ((1979) и районного отдела ЧС (1984) осуждены по статьям «половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим 16 лет» и «вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды» и получили по 1,5 года ограничения свободы. В частности, им было запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, менять место жительства без согласования с органами пробации и покидать пределы региона проживания.

Юлдуз Худайбергенова и адвокаты Айбека Машарипова и Анвара Курязова подали апелляцию на решение суда первой инстанции. 27 декабря апелляционная инстанция судебной коллегии Хорезмского областного суда по уголовным делам оставила решение Хивинского районного суда без изменений.

Верховный суд заявил, что «сторонам было разъяснено о возможности подачи кассационной жалобы на решение судьи апелляционной инстанции в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда, внесения прокурором протеста», но «к настоящему времени в Верховный суд не поступало протеста или жалобы в кассационном порядке».

«Уведомляем, что правовая оценка законности, справедливости и обоснованности вышеуказанного решения суда будет дана только в случае рассмотрения данного уголовного дела в кассационном порядке в судебной коллегии по уголовным судам Верховного суда», — отмечается в заявлении.