Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента, дочь главы государства Саида Мирзиёева в субботу отреагировали на сообщение об изнасилованием трёх воспитанниц семейного детского дома №1 в Ургенче Хорезмской области.

Танзила Нарбаева заявила, что «необходим твёрдый и бескомпромиссный ответ государства и общества на столь гнусные преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних».

«Вот почему крайне важно, что серьёзно ужесточается наказание за эту категорию преступлений в законе, направленном на защиту женщин и детей от насилия», — написала она.

Саида Мирзиёева написала, что данная ситуация указывает на наличие серьёзных проблем в законодательстве страны и на то, что «имеющимися пробелами пользуются недобросовестные лица».

«Крайне тревожно, что среди участников преступления есть и представители правового ведомства. Прошу Генеральную прокуратуру обратить особое внимание на данную ситуацию, досконально изучить её и дать правовую оценку», — подчеркнула она.

Саида Мирзиёева отметила, что необходимо пересмотреть и усовершенствовать действующее законодательство, «закрыть различные лазейки», ускорить принятие закона о противодействии насилию в семье.

«Газета.uz» публиковала статью координатора проекта Nemolchi.uz Нигины Худайбергеновой о том, как сложно было добиться поправок и почему радоваться его принятию рано.

О ситуации сообщалось должностным лицам

Основатель проекта против насилия Nemolchi.uz Ирина Матвиенко (проект первым открыто рассказал о случае в Ургенче) сообщила, что ещё в начале февраля на заседании рабочей группы по разработке поправок об усилении защиты женщин и детей от насилие в Сенате рассказала о ситуации в семейном детском доме №1.

«Озвучиваю этот кейс в Сенате на заседании рабочей группы в начале февраля. В зале сидят сенаторы, представители Минюста, Верховного суда и других инстанций. Послушали, погрузились в шок, ничего не сделали», — сообщила активистка.

«К концу марта написала статью, которая вызвала огромный резонанс, комментарии, возмущения. Но ведь инстанции знали об этом раньше? У них была возможность исправить ситуацию? Не ждать народных возмущений, а подать протест, пересмотреть решение и показать людям другой результат. Ведь такое возможно», — заявила она.

Ирина Матвиенко привела пример, когда прокурор подал апелляционный протест на решение суда в отношении мужчины, который совратил 6-летнюю девочку. В декабре обвиняемого приговорили к 10 годам тюремного заключения, а после протеста суд ужесточил наказание до 15 лет.

«Не люблю огласку (кому-то это покажется парадоксальным). Я хочу, чтобы государственная машина защищала права людей не из-за резонанса в СМИ и интернете, а потому что система работает», — заявила она.

Общественности не было известно о решении суда по делу об изнасиловании девочек в Ургенче в течение почти семи месяцев, пока об этом не сообщил проект Nemolchi.uz.

В сентябре 2022 года суд Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей детдомом Юлдуз Худайбергеновой, бывшему начальнику управления юстиции Хорезмской области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову.

Первая приговорена к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. При этом два бывших чиновника получили по 1,5 года ограничения свободы.

В деле могут быть и другие участники

Ирина Матвиенко со ссылкой на материалы уголовного дела, которое суд рассматривал в закрытом режиме, сообщила, что в изнасиловании девочек, длившемся месяцами, могли участвовать минимум ещё три человека. Однако суд не рассматривал их в качестве обвиняемых — они проходили как свидетели.