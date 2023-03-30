Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум о предоставлении королевству статуса партнёра по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Саудовское информационное агентство. Заседание прошло во вторник под руководством короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.

Меморандум был подписан на саммите ШОС в Самарканде прошлой осенью. Аналогичные документы тогда были заключены с Египтом и Катаром.

Членами ШОС являются восемь государств — Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре страны имеют статус государства-наблюдателя — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. В 2021 годубыл начат процесс повышения статуса Ирана до уровня государства-члена; в 2022 году аналогичная процедура запущена в отношении Беларуси.

Девяти странам предоставлен статус партнёров по диалогу ШОС — это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

В 2022 году на Самаркандском саммите была начата процедура по присоединению к ШОС в статусе государств-партнёров по диалогу Бахрейна, Мальдив, Объединённых Арабских Эмиратов, Кувейта и Мьянмы.







