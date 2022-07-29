И. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов по итогам встречи глав МИДов стран-участниц ШОС рассказал о том, как продвигается расширение состава организации.

Министры рассмотрели имеющиеся заявки на получение заинтересованными странами статусов государства-члена, страны-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу.

«В этом вопросе у нас имеется значительный прогресс, — заявил Владимир Норов. — Так, в рамках предстоящего саммита [глав государств ШОС в Самарканде в сентябре] планируется подписание меморандума об обязательствах Ирана, что открывает прямой путь к полноправному членству этой страны в ШОС».

Ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС трём странам — Египту, Катару и Саудовской Аравии. «Тем самым завершается правовое оформление их участия в ШОС в указанном формате», — отметил Владимир Нором.

Министры также поддержали заявки Бахрейна и Мальдив на получение статуса партнёров по диалогу ШОС. Соответствующие решения будут подписаны в ходе саммита ШОС в Самарканде.

Стороны также активно изучают заявку Беларуси на получение полноправного членства в организации.

Как ранее сообщил и. о. главы МИД Узбекистана, организации предстоит выработка консолидированных подходов к вопросу о предоставлении Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу статуса наблюдателя при ШОС.

«Есть общее понимание, что пополнение „семьи ШОС“ придаст значительный импульс многогранному взаимодействию в области обеспечения региональной безопасности, развития торговой, инвестиционной и промышленной кооперации, будет способствовать дальнейшему развитию огромного транспортно-транзитного потенциала на пространстве организации», — заключил Владимир Норов.