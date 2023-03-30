В Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности прокомментировали падение 17-летней девушки с аттракциона в центральном парке «Ар-Рошидоний» Риштанского района Ферганской области. Мы писали, что инцидент произошёл 23 марта.

«Девушка упала с аттракциона после того, как сама отстегнула ремень безопасности (согласно информации, полученной из видео, где зафиксировано падение)», — говорится в сообщении.

Девушка в тяжёлом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение районного медицинского объединения. Сейчас её состояние удовлетворительное. Правоохранительные органы ведут расследование, сообщили в инспекции.

В ходе расследования, проведённого специалистами инспекции, также выяснилось, что аттракцион «Пиратский корабль» был изготовлен предпринимателем самостоятельно и в июле прошлого года самовольно установлен в парке. Согласно действующим правилам, аттракционы должны устанавливаться специализированной организацией.

В августе прошлого года специальная лаборатория выдала на сезон положительное заключение о прочности металлоконструкций аттракциона, однако разрешение на его эксплуатацию получено не было.

Проверка также выявила, что у аттракциона отсутствует технический паспорт, не проводились его статические и динамические испытания, замеры сопротивления заземления и изоляции электрооборудования, пусковые и наладочные работы, а также ежедневный технический контроль.