В центральном парке Риштанского района 23 марта 17-летняя девушка упала с аттракциона «Пиратский корабль», сообщила 29 марта пресс-служба УВД Ферганской области.

Пострадавшую с травмами доставили в районное медицинское объединение. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

ОВД Риштанского района начало доследственную проверку. В управление занятости района направлен запрос для уточнения деталей происшествия и того, соблюдались ли правила техники безопасности.

Сейчас девушка находится под наблюдением врачей в медобъединении Багдадского района. Сообщается, что «её состояние улучшается».

На днях сообщалось о падении семьи из трёх человек с неисправного аттракциона в парке в Бухаре.

Прошлым летом Госкомитет промышленной безопасности сообщал, что более 30% аттракционов в парках Узбекистана были признаны технически неисправными в ходе проверки.