Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана прокомментировало сообщение о приостановке увольнений в государственных органах в рамках административной реформы, которая предусматривала сокращение штата.

Юрист Саидали Мухторалиев сообщил, что руководитель Администрации президента Сардор Умурзаков поручил временно остановить процесс расторжения трудовых договоров с работниками новых и реорганизованных министерств и ведомств в рамках административной реформы. В связи с этим продлевается срок уведомления о прекращении трудового договора.

Представитель инспекции труда при министерстве Лазиз Каршиев подтвердил юристу эту информацию.

Согласно указу президента от 25 января 2023 года, Министерству занятости и сокращения бедности в ходе административной реформы поручено провести работу по разъяснению вновь созданным министерствам и ведомствам составления штатных расписаний, оформления приёма на работу работников, продолжения и отмены трудовых отношений, а также осуществить контроль за соблюдением требований трудового законодательства.

В Минзанятости отметили, что в рамках админреформы государственные органы должны принимать меры по трудоустройству работников, чья должность сокращается.

В настоящее время работникам, чьи штатные единицы были сокращены, даны письма-предупреждения о прекращении трудового договора. На основании требований статьи 102 Трудового кодекса работодатель вправе продлить срок предупреждения.

Согласно трудовому законодательству, работодатель должен не менее чем за два месяца известить работника о прекращении трудовых отношений или выплатить ему соразмерную компенсацию. В связи с этим продление срока предупреждения работодателем считается законным, отметили в министерстве.

«Рекомендуется дать работникам письма (уведомления) о продлении срока предупреждения. Продление срока уведомления для работников, которые не смогли найти работу в указанный срок, даст им возможность найти подходящую работу», — говорится в сообщении.

В Минзанятости также рекомендовали пересмотреть вопрос о том, было ли надлежащим образом оформлено увольнение работников, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя, имелись ли достаточные основания для этого и соблюдалась ли установленная процедура.

Согласно статье 92 действующего Трудового кодекса, работодатель, у которого сокращена штатная численность, обязан принять меры по трудоустройству работника. Несоблюдение этого требования считается незаконным увольнением, подчеркнули в министерстве.