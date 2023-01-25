Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января подписал указ «О первоначальных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности органов исполнительной власти республики», направленный на реализацию ранее анонсированной административной реформы.

Согласно указу, в министерствах и ведомствах сокращается всего 17447 единиц управленческого и производственного персонала, финансируемых из бюджетных и внебюджетных фондов (24% от общего числа). В том числе количество заместителей глав министерств и ведомств сокращается на 67, или 30%, — с 207 до 144.

По предварительной оценке, в рамках сокращения высвобождаются 703 автомобиля и 10 зданий.

В результате этих мер ожидается экономия 1,5 трлн сумов бюджетных средств за счёт сокращения штатных единиц, а также 70 млрд сумов — за счёт сокращения количества автомобилей. (включая затраты на ГСМ, замену шин и другое).

Общая численность работников министерств и ведомств ограничивается 56573 штатными единицами. Указом категорически запрещено вводить дополнительные штатные единицы управленческого персонала за счёт внебюджетных средств министерств и ведомств.

Первый заместитель главы Агентства развития государственной службы Отабек Хасанов отмечал, что сегодня в Узбекистане в 61 министерстве и ведомстве, а также 208 хокимиятах численность госслужащих составляет 118 тысяч, из них 55−60% работают в республиканских организациях.

Бывший заместитель министра финансов Одилбек Исаков ранее отмечал, что в результате проведения административной реформы в Узбекистане ожидается экономия 2,8 трлн сумов, в частности:

2,4 трлн сумов за счёт сокращения штата министерств и ведомств до 30%;

300 млрд сумов — за счёт продажи свыше 300 высвобождаемых зданий госорганов;

16,5 млрд сумов — за счёт продажи на аукционе 55 автомобилей бывших руководителей;

17 млрд сумов — за счёт сокращения числа командировок в регионы и внедрения системы «виртуальный визит»;

22 млрд сумов — за счёт оптимизации расходов по содержанию аппарата госуправления (канцтовары и другое);

18 млрд сумов — за счёт определения норм, включающих в себя максимальные цены, и оптимизации расходов при проведении официальных мероприятий.

«Эти деньги будут направлены на социальную сферу, как ранее говорил президент. Мы дадим такое предложение при изменении бюджета. Принятие этого предложения — в руках Олий Мажлиса», — отмечал он. В указе президента об админреформе говорилось о направлении сэкономленных средств на «решение социальных проблем». В частности, эти деньги могут быть направлены на бесплатное питание в школах.