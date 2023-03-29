На чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди юниоров в Дурресе (Албания) узбекистанец Диёрбек Эрматов завоевал одну золотую и две бронзовые медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 81 кг, получил «золото» в рывке, подняв 145 кг. В толчке он поднял 169 кг и выиграл бронзовую медаль.





По сумме двух упражнений 314 кг (145+169) Диёрбек Эрматов удостоился «бронзы».

Первое место занял Леван Очигава из Грузии — 322 кг (143+179), второе досталось Да Хе Квону из Южной Кореи — 316 кг (142+174).