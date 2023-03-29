В социальных сетях распространилось видео, на котором ученики начальных классов сообщают, что учителя в школе от них требуют принести по 10 тысяч сумов на покупку SIM-карт.

Хокимият Ташкентской области сообщил, что инцидент произошёл в школе №17 в махалле «Байгули» Аккурганского района.

Сообщается, что школьников не пускали на занятия и требовали с них по 10−20 тысяч сумов на покупку SIM-карт для проекта инициативного бюджетирования на портале Open Budget («Открытый бюджет»).

«Подобное толкование кампании Open Budget, которая сегодня стала популярной и становится гласом народа, не может быть оправдана использованием детей», — отметили в хокимияте.

Заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султонбек взял ситуацию под контроль и начал изучение.

О проекте Open Budget

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала об «Инициативном бюджете». Это проект, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ и другое.

Проект делится на три этапа. Для начала инициативные граждане старше 18 лет (один или несколько человек) должны предложить проекты. Эти проекты затем проходят экспертизу и отбор, а после выставляются на общественное голосование. Гражданин вправе отдать лишь один голос за любой проект с помощью отправки SMS. Лучшие проекты получат финансирование.

Хокимияты районов (городов) должны информировать население через махалли, СМИ, портал «Открытый бюджет» и другие источники о сроках и утверждённых критериях подачи проектов и других условиях.

Проекты можно подать два раза в год — в феврале и июле.

Текущее голосование началось 18 марта и продлится до 7 апреля. В первое сезоне планируется выделить на финансирование проектов 1,7 трлн сумов.

Напомним, в сентябре 2022 года завершился второй сезон «Инициативного бюджета», который собрал 7,8 миллиона голосов за инициативы граждан по ремонту школ, дорог и других объектов. Всего на реализацию предложений граждан запланировано 1,07 трлн сумов. Проект продолжил объединять людей, развивать гражданскую активность и напомнил о важности роли парламента.

В октябре президент поручил выделить дополнительно 335 млрд сумов для финансирования 364 проектов инициативного бюджета, набравшие от 2000 голосов. С 2023 года граждане смогут распределять 30% от дополнительных доходов областного бюджета (до этого только районного и городского), а средства на инфраструктуру махаллей будут распределяться только через «Инициативный бюджет». В результате в 2023 году ожидается выделение в 3,5 раза больше средств — до 8 трлн сумов.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» ранее отметила, что инициативное бюджетирование может усилить чувство сопричастности граждан к решению проблемам и улучшить качество жизни. Оно также способно стать эффективным инструментом в достижения Целей устойчивого развития, считает она.