Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил выделить необходимые средства ещё для 364 проектов граждан в рамках инициативного бюджета и анонсировал увеличение финансирование проектов в 3,5 раза, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании 11 октября отмечалось, что проект «Инициативный бюджет» стал «важным средством улучшения жизни махаллей». Во второй половине текущего года в проекте участвовала 9201 махалля (98% всех махаллей), 8 миллионов человек отдали голоса по 38 тысячам проектов.

«В нашей истории такое происходит в первый раз. По итогам голосования победителями признаны 1418 проектов в 1221 махалле, на их реализацию направлен 1 трлн сумов. Будет правильным сказать, что пришло время ещё больше расширить и популяризировать проект „Инициативный бюджет“. Поэтому на 364 проекта в 342 махаллях, набравших более 2000 голосов, но не победивших в голосовании, будет выделено дополнительно 335 млрд сумов», — сказал президент (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

После объявления этого решения в селе Актепа в Алтынкульском районе Андижанской области организовали праздничное мероприятие и запустили салют. Проект жителей по асфальтированию улиц, набравший 7000 голосов, но не победивший в голосовании, теперь получит 1,2 млрд сумов.

Кроме того, с учётом важности общественного здравоохранения на оснащение махаллинских врачебных пунктов и семейных поликлиник в 2023 году будет выделено дополнительно 200 млрд сумов, говорилось на совещании.

С 2023 года на проекты «Инициативного бюджета» будет направляться 30% дополнительных средств областных бюджетов. Это дополнительно 1 трлн сумов. Сейчас граждане могут участвовать только в распределении городского и районного бюджета.

В целом со следующего года средства на инфраструктуру махаллей будут распределяться только через «Инициативный бюджет» на проекты, «которые нужны жителям».

«С 1 января следующего года средства на проекты „Инициативного бюджета“ будут увеличены в 3,5 раза — до 8 трлн сумов. Если в этом году было 2,5 трлн сумов, то в следующем будет 8 трлн сумов. Вот какие рубежи мы ставим. На каждый район и город из бюджета в среднем будет выделяться по 40 млрд сумов. Так будет обеспечена справедливость, люди будут сами предлагать инициативы, участвовать в процессах и будут бережно использовать объекты, в создание которых они внесли свой вклад», — сказал глава государства.

Голосование по «Инициативному бюджету» завершилось в ночь на 18 сентября. Проект собрал 7,8 миллиона голосов за инициативы граждан по ремонту школ, дорог и других объектов. Всего на проекты было выделено 1,07 трлн сумов.

На встрече с жителями Сырдарьинской области на прошлой неделе Шавкат Мирзиёев так высказывался о проекте «Инициативный бюджет»: «Представьте, если все выделяемые средства будут выноситься на открытый бюджет и люди будут голосовать, как бы мне было хорошо. Было бы в 10 раз больше справедливости, в 15 раз больше денег было бы сэкономлено».