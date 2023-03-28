Вооружённые силы Германии профинансировали обновление технологий безопасности и наблюдения в аэропорту Термеза в соответствии с международными авиастандартами. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства ФРГ в Узбекистане.

Эти технологии установлены вдоль периметра ограждения длиной более чем 12 км, а также в оперативном центре на территории аэропорта. На них было выделено более 1 млн евро.

«На этой неделе военный атташе посольства Германии в Ташкенте смог лично ознакомиться с завершением монтажных работ на территории аэропорта, — говорится в сообщении посольства. — Мы впечатлены ходом работ по модернизации международного аэропорта Термез и рады, что смогли внести в это эффективный вклад».

Как отметили в посольстве, с 2002 по 2015 год Вооружённые силы Германии использовали аэропорт Термез в качестве стратегического узла для воздушных перевозок в рамках международной миссии в Афганистане.

«Но даже после вывода немецких Вооружённых сил мы по-прежнему тесно связаны с этим аэропортом на его пути к перевоплощению в современный международный коммерческий аэропорт», — подчёркивается в сообщении.

Напомним, в августе 2021 года, после того, как к власти в Афганистане пришло движение «Талибан», Германия и ряд западных стран организовали эвакуацию своих граждан из Кабула через аэропорт Термеза. Всего ВС Германии эвакуировали из Афганистана более 5300 человек, включая граждан не менее 45 стран, выполнив 37 рейсов.

В завершение эвакуационной миссии в Узбекистане побывала прежняя глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая поблагодарила Узбекистан за поддержку в «очень напряжённой ситуации».