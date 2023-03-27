В регионах Узбекистана в преддверии референдума по новой Конституции проводятся агитационные мероприятия и концерты под девизом «Конституция — моя, твоя, наша! Конституция принадлежит нам» («Konstitutsiya meniki, seniki, bizniki! Konstitutsiya o‘zimizniki»). На них выступают звёзды эстрады, спортсмены, представители государственных органов, общественные деятели и предприниматели.

Такие многотысячные мероприятия прошли в Андижане, Фергане, Сырдарье, Бухаре, Кашкадарье, Джизаке, Хорезме и других регионах. Отдельные мероприятия также проводятся в учебных заведениях и разных организациях (например, в Термезском государственном университете, Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище и других).

В интернете и по телевидению публикуются видеообращения известных личностей и граждан, призывающие узбекистанцев «не быть безразличными» и проявить свою гражданскую позицию на референдуме.

На недавнем мероприятии в Бухаре, согласно официальному сообщению, собралось почти 14,5 тысяч человек. На нём было рассказано об изменениях, которые планируется внести в Конституцию, а также порядке проведения референдума. Среди выступивших были певица Лола, министр здравоохранения Амрилло Иноятов и другие.

Министерство дошкольного и школьного образования сообщает об участии 1000 директоров и преподавателей школ в мероприятии в Джизаке и такого же количества педагогов в Сырдарье.

Участники мероприятий держат в руках разноцветные постеры с надписями «Твоя», «Моя», «Наша», «Конституция — наша», флаги с надписью «Референдум Республики Узбекистан 2023» и государственные флаги Узбекистана.

Референдум запланирован на 30 апреля. Досрочное голосование состоится 19−26 апреля. Для проведения референдума из государственного бюджета выделено 182,38 млрд сумов.

Как проходят агитационные мероприятия в регионах — в нашей фотоподборке.

Бухара













Фергана (фото: t.me/manbaofficial)





Термез (фото: t.me/yuz_official)







