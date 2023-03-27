Матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдёт с 27 марта по 6 апреля в китайском городе Чунцине. За выход в финал и поединок со спортсменкой Цзюй Вэньцзюнь поборются две другие шахматистки из Китая. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает, почему женские шахматы остаются обособленными и какую конкуренцию женщины способны составить в шахматах мужчинам.

История женских шахмат

Женщины, вероятно, играют в шахматы с самого их появления. Есть легенда, что современные правила игры, а именно передвижение ферзя, появились благодаря королеве Испании Изабелле I Кастильской в XV веке. О женщинах за клетчатой доской писал и Александр Пушкин в своём романе «Евгений Онегин»:

«Уединясь от всех далеко,

Они над шахматной доской,

На стол облокотясь, порой

Сидят, задумавшись глубоко,

И Ленский пешкою ладью

Берет в рассеянье свою», — писал он об игре Ленского и Ольги.

Тем не менее, история женских профессиональных шахмат началась позднее мужских. Первый чемпионат мира среди женщин прошёл в 1927 году — через 41 год после первого подобного соревнования среди мужчин. Победительницей стала чехословацкая шахматистка Вера Францевна Менчик. В дальнейшем она не знала себе равных в женских шахматах и ещё семь раз подтвердила свой титул. В 1944 году Вера Менчик погибла от бомбардировки Лондона фашистской Германией.

Вера Менчик. Фото: Яндекс.Дзен.



Первый после её смерти женский чемпионат мира прошёл зимой 1949/50 года. Победу одержала Людмила Владимировна Руденко. С тех пор и до 1991 года женская шахматная корона оставалась в Советском Союзе. В 1960—1980-е годы появилась плеяда сильных грузинских шахматисток: Гаприндашвили, Чибурданидзе, Иоселиани, Александрия.

С 90-х большинство женских титулов берут шахматистки Китая. На данный момент чемпионкой мира является Цзюй Вэнцзюнь. Она завоевала титул в 2018 году, а в 2020 защитила его, победив в матче россиянку Александру Горячкину.

Цзюй Вэнцзюнь. Фото: Википедия.



Для определения её следующей соперницы проходит турнир претенденток, в котором участницы играют короткие матчи навылет. В финале этого соревнования также встретятся две китаянки — Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, предыдущая чемпионка мира. Таким образом, как сам титул, так и ближайшие его подступы прочно держатся в руках представительниц Поднебесной. Во многом это заслуга второго гроссмейстера в истории страны, Е Цзянчуаня, который в 2000 году стал главным тренером мужской и женской сборных и вырастил несколько будущих чемпионок.

Хорошо развиты женские шахматы и в таких странах, как Россия, Украина, Индия, Польша. С недавних пор ярко себя проявляют и спортсменки из Казахстана. Так, Бибисара Асаубаева в прошлом году стала двукратной чемпионкой мира по блицу (шахматам с уменьшенным временем на обдумывание).

Борьба полов

Долгое время разницу в силе игры между мужчинами и женщинами можно было назвать пропастью. О причинах спорят до сих пор. Нельзя не признать влияние общественных установок, утверждающих, что «интеллектуальный спорт — не женское дело», а также тот факт, что многие женщины до сих стоят перед выбором между карьерой и семьёй.

В связи с разницей в уровне игры женские турниры по шахматам изначально проводили обособленно от мужских. В 1978 году ввели и отдельные звания: женский гроссмейстер, женский международный мастер и т. д. Для их выполнения достаточно добиться меньшего рейтинга и турнирных результатов, чем требуется от стандартных званий.

Первой шахматисткой, успешно противостоявшей мужчинам, была сама Вера Менчик. В 1929 году она приняла участие в сильном международном турнире в Карлсбаде. Коллеги скептически отнеслись к её перспективам, и венский мастер Альберт Беккер в шутку предложил создать клуб джентльменов, которых она сможет обыграть. Впрочем, вскоре он сам стал первым членом этого клуба. В дальнейшем Вера Францевна повергла немало сильных мастеров, в том числе и будущего чемпиона мира Макса Эйве, и заняла несколько призовых мест в сильных турнирах.

Последовавшие за ней чемпионки долгое время не доходили до высокого уровня и не участвовали в мужских турнирах. Изменила ситуацию Нона Гаприндашвили, в 1978 году первой получив звание международного гроссмейстера. Когда в популярном сериале от Netflix «Ход королевы» сказали, что она не играла с мужчинами, Гаприндашвили возмутилась вполне обоснованно.

Нона Гаприндашвили. Фото: Википедия.



Сменившая её на престоле Майя Чибурданидзе также активно играла против мужчин, получила высшее звание и заняла несколько первых и призовых мест в международных соревнованиях.

В наши дни шахматистки всё чаще принимают участие в сильнейших мужских турнирах, которые теперь принято называть «открытыми» (в «открытых» турнирах могут участвовать и женщины, и мужчины. В женских — только женщины). К примеру, китаянка Хоу Ифань участвовала в одном из самых элитных турниров шахматного календаря — Вейк-ан-Зее, а Александра Горячкина играла в Суперфинале Чемпионата России.

Наибольшего успеха в противостояниях с мужчинами достигла венгерская шахматистка Юдит Полгар. На сегодняшний день она единственная женщина, входившая в десятку лучших игроков мира и участвовавшая в соревнованиях на звание чемпиона мира (2005). Последним турнирным выступлением Юдит стала шахматная олимпиада 2014 года, где сборная Венгрии вместе с ней завоевала серебряные медали.

Шахматистки Узбекистана

Первой яркой представительницей женских шахмат нашей страны была Валентина Михайловна Борисенко. В 1965 году она со своим мужем, известным советским мастером Георгием Борисенко, переехала в Ташкент из Свердловска. Как шахматистка УзССР Валентина Михайловна участвовала в шести чемпионатах Советского Союза, а также в двух национальных соревнованиях в составе команды. Её не стало в 1993 году.

Валентина Борисенко: Фото: Facebook.



В развитие женских шахмат независимого Узбекистана важный вклад внесла семья Муминовых-Тохиржоновых. Cтаршая сестра Нафиса Муминова и младшая Гульрухбегим Тохиржонова выполнили звание гроссмейстера среди женщин и в разное время участвовали в женских чемпионатах мира. Средняя сестра Хулькар Тохиржонова выполнила звание женского мастера FIDE.

В эти годы сборная Узбекистана демонстрировала способность к высоким результатам. Так, на Олимпиаде 2018 года была повержена команда-фаворит соревнования, сборная России. Гульрухбегим, Ирина Геворгян и Сарвиноз Курбонбоева добились ничьей против более опытных соперниц, а решающую победу одержала Нодира Нодиржонова.

Сейчас Гульрухбегим представляет США. В смене спортивного гражданства она обвинила первого замглавы Федерации шахмат Узбекистана Хусана Турдалиева. На всемирной шахматной олимпиаде 2022 года Гульрухбегим возлавила сборную США и набрала достойные 7 очков из 10. На матч со сборной Узбекистана она не вышла, вместо неё сыграла запасная.

Гульрухбегим Тохиржонова. Фотография из семейного архива.

Нынешняя женская сборная страны представлена молодыми шахматистами. На текущий момент сильнейшая и самая опытная из них — Нилуфар Якуббоева, сестра одного из сильнейших игроков Узбекистана, Нодирбека Якуббоева.

Woman Chess Championship

Внимание, уделяемое развитию женских шахмат, подчёркивает прошедший в начале марта международный турнир Woman Chess Championship. Турнир проходил в двух группах — профессиональной и любительской. Призовой фонд составил 50 тысяч долларов. В главной группе соревновались 45 шахматисток из 10 стран. Под флагом Узбекистана играли 19 шахматисток, в том числе Нилуфар Яккубоева.

После первой половины турнира неожиданное лидерство захватила женский международный мастер из Казахстана 18-летняя Ксения Балабаева, по рейтингу занимавшая лишь 15-е место.

Однако в шестом туре с ней сначала сравнялась, а потом и обогнала россиянка Валентина Гунина — опытная шахматистка, показывающая хорошие результаты и против сильных гроссмейстеров-мужчин. Валя, как её ласково называют болельщики, известна боевым характером, ярким стилем игры и любовью к головоломным осложнениям. Поражение от Балабаевой в четвёртом туре не сломило её дух. В дальнейшем Гунина набрала 4,5 очка из 5 и взяла «золото» чемпионата.

Валентина Гунина. Фото: Telegram.

«Серебра» удостоилась Нилуфар Яккубоева. На старте спортсменка чередовала победу с ничьими, оставаясь недалеко от лидеров, но не будучи в их рядах. Однако перед последним туром она отставала от Гуниной на одно очко, и на пол-очка — от ещё четырёх спортсменок.

Нилуфар Яккубоева. Фото: Telegram.

Победа над рейтинг-фавориткой турнира из Армении, Элиной Даниелян, принесла Яккубоевой второе место чемпионата.