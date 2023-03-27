Матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдёт с 27 марта по 6 апреля в китайском городе Чунцине. За выход в финал и поединок со спортсменкой Цзюй Вэньцзюнь поборются две другие шахматистки из Китая. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает, почему женские шахматы остаются обособленными и какую конкуренцию женщины способны составить в шахматах мужчинам.
История женских шахмат
Женщины, вероятно, играют в шахматы с самого их появления. Есть легенда, что современные правила игры, а именно передвижение ферзя, появились благодаря королеве Испании Изабелле I Кастильской в XV веке. О женщинах за клетчатой доской писал и Александр Пушкин в своём романе «Евгений Онегин»:
«Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою», — писал он об игре Ленского и Ольги.
Тем не менее, история женских профессиональных шахмат началась позднее мужских. Первый чемпионат мира среди женщин прошёл в 1927 году — через 41 год после первого подобного соревнования среди мужчин. Победительницей стала чехословацкая шахматистка Вера Францевна Менчик. В дальнейшем она не знала себе равных в женских шахматах и ещё семь раз подтвердила свой титул. В 1944 году Вера Менчик погибла от бомбардировки Лондона фашистской Германией.
Первый после её смерти женский чемпионат мира прошёл зимой 1949/50 года. Победу одержала Людмила Владимировна Руденко. С тех пор и до 1991 года женская шахматная корона оставалась в Советском Союзе. В 1960—1980-е годы появилась плеяда сильных грузинских шахматисток: Гаприндашвили, Чибурданидзе, Иоселиани, Александрия.
С 90-х большинство женских титулов берут шахматистки Китая. На данный момент чемпионкой мира является Цзюй Вэнцзюнь. Она завоевала титул в 2018 году, а в 2020 защитила его, победив в матче россиянку Александру Горячкину.
Для определения её следующей соперницы проходит турнир претенденток, в котором участницы играют короткие матчи навылет. В финале этого соревнования также встретятся две китаянки — Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, предыдущая чемпионка мира. Таким образом, как сам титул, так и ближайшие его подступы прочно держатся в руках представительниц Поднебесной. Во многом это заслуга второго гроссмейстера в истории страны, Е Цзянчуаня, который в 2000 году стал главным тренером мужской и женской сборных и вырастил несколько будущих чемпионок.
Хорошо развиты женские шахматы и в таких странах, как Россия, Украина, Индия, Польша. С недавних пор ярко себя проявляют и спортсменки из Казахстана. Так, Бибисара Асаубаева в прошлом году стала двукратной чемпионкой мира по блицу (шахматам с уменьшенным временем на обдумывание).
Борьба полов
Долгое время разницу в силе игры между мужчинами и женщинами можно было назвать пропастью. О причинах спорят до сих пор. Нельзя не признать влияние общественных установок, утверждающих, что «интеллектуальный спорт — не женское дело», а также тот факт, что многие женщины до сих стоят перед выбором между карьерой и семьёй.
В связи с разницей в уровне игры женские турниры по шахматам изначально проводили обособленно от мужских. В 1978 году ввели и отдельные звания: женский гроссмейстер, женский международный мастер
и т. д.Для их выполнения достаточно добиться меньшего рейтинга и турнирных результатов, чем требуется от стандартных званий.
Первой шахматисткой, успешно противостоявшей мужчинам, была сама Вера Менчик. В 1929 году она приняла участие в сильном международном турнире в Карлсбаде. Коллеги скептически отнеслись к её перспективам, и венский мастер Альберт Беккер в шутку предложил создать клуб джентльменов, которых она сможет обыграть. Впрочем, вскоре он сам стал первым членом этого клуба. В дальнейшем Вера Францевна повергла немало сильных мастеров, в том числе и будущего чемпиона мира Макса Эйве, и заняла несколько призовых мест в сильных турнирах.
Последовавшие за ней чемпионки долгое время не доходили до высокого уровня и не участвовали в мужских турнирах. Изменила ситуацию Нона Гаприндашвили, в 1978 году первой получив звание международного гроссмейстера. Когда в популярном сериале от Netflix «Ход королевы» сказали, что она не играла с мужчинами, Гаприндашвили возмутилась вполне обоснованно.
Сменившая её на престоле Майя Чибурданидзе также активно играла против мужчин, получила высшее звание и заняла несколько первых и призовых мест в международных соревнованиях.
В наши дни шахматистки всё чаще принимают участие в сильнейших мужских турнирах, которые теперь принято называть «открытыми» (в «открытых» турнирах могут участвовать и женщины, и мужчины. В женских — только женщины). К примеру, китаянка Хоу Ифань участвовала в одном из самых элитных турниров шахматного календаря — Вейк-ан-Зее, а Александра Горячкина играла в Суперфинале Чемпионата России.
Наибольшего успеха в противостояниях с мужчинами достигла венгерская шахматистка Юдит Полгар. На сегодняшний день она единственная женщина, входившая в десятку лучших игроков мира и участвовавшая в соревнованиях на звание чемпиона мира (2005). Последним турнирным выступлением Юдит стала шахматная олимпиада 2014 года, где сборная Венгрии вместе с ней завоевала серебряные медали.
Шахматистки Узбекистана
Первой яркой представительницей женских шахмат нашей страны была Валентина Михайловна Борисенко. В 1965 году она со своим мужем, известным советским мастером Георгием Борисенко, переехала в Ташкент из Свердловска. Как шахматистка УзССР Валентина Михайловна участвовала в шести чемпионатах Советского Союза, а также в двух национальных соревнованиях в составе команды. Её не стало в 1993 году.
В развитие женских шахмат независимого Узбекистана важный вклад внесла семья Муминовых-Тохиржоновых. Cтаршая сестра Нафиса Муминова и младшая Гульрухбегим Тохиржонова выполнили звание гроссмейстера среди женщин и в разное время участвовали в женских чемпионатах мира. Средняя сестра Хулькар Тохиржонова выполнила звание женского мастера FIDE.
В эти годы сборная Узбекистана демонстрировала способность к высоким результатам. Так, на Олимпиаде 2018 года была повержена команда-фаворит соревнования, сборная России. Гульрухбегим, Ирина Геворгян и Сарвиноз Курбонбоева добились ничьей против более опытных соперниц, а решающую победу одержала Нодира Нодиржонова.
Сейчас Гульрухбегим представляет США. В смене спортивного гражданства она обвинила первого замглавы Федерации шахмат Узбекистана Хусана Турдалиева. На всемирной шахматной олимпиаде 2022 года Гульрухбегим возлавила сборную США и набрала достойные 7 очков из 10. На матч со сборной Узбекистана она не вышла, вместо неё сыграла запасная.
Нынешняя женская сборная страны представлена молодыми шахматистами. На текущий момент сильнейшая и самая опытная из них — Нилуфар Якуббоева, сестра одного из сильнейших игроков Узбекистана, Нодирбека Якуббоева.
Woman Chess Championship
Внимание, уделяемое развитию женских шахмат, подчёркивает прошедший в начале марта международный турнир Woman Chess Championship. Турнир проходил в двух группах — профессиональной и любительской. Призовой фонд составил 50 тысяч долларов. В главной группе соревновались 45 шахматисток из 10 стран. Под флагом Узбекистана играли 19 шахматисток, в том числе Нилуфар Яккубоева.
После первой половины турнира неожиданное лидерство захватила женский международный мастер из Казахстана 18-летняя Ксения Балабаева, по рейтингу занимавшая лишь 15-е место.
Однако в шестом туре с ней сначала сравнялась, а потом и обогнала россиянка Валентина Гунина — опытная шахматистка, показывающая хорошие результаты и против сильных гроссмейстеров-мужчин. Валя, как её ласково называют болельщики, известна боевым характером, ярким стилем игры и любовью к головоломным осложнениям. Поражение от Балабаевой в четвёртом туре не сломило её дух. В дальнейшем Гунина набрала 4,5 очка из 5 и взяла «золото» чемпионата.
«Серебра» удостоилась Нилуфар Яккубоева. На старте спортсменка чередовала победу с ничьими, оставаясь недалеко от лидеров, но не будучи в их рядах. Однако перед последним туром она отставала от Гуниной на одно очко, и на пол-очка — от ещё четырёх спортсменок.
Победа над рейтинг-фавориткой турнира из Армении, Элиной Даниелян, принесла Яккубоевой второе место чемпионата.