Заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева во время визита в США провела в Вашингтоне встречу с заместителем генерального директора «Корпуса мира» Томасом Пэном, сообщила она в своём Telegram-канале.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и языковой подготовки.

«Узбекистан заинтересован в тесном взаимодействии с „Корпусом мира“ для решения вопросов, связанных с возобновлением деятельности американских волонтёров-преподавателей английского языка в Узбекистане, в том числе направленной на языковую подготовку специалистов в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение, ИКТ и передовые технологии», — отметила Саида Мирзиёева.

«Уверена, что возобновление сотрудничества послужит укреплению дружеских отношений двух наших стран», — добавила она.

Напомним, в ноябре 2022 года посол США в Ташкенте Джонатан Хеник сообщил, что «Корпус мира», свернувший деятельность в Узбекистане в 2005 году, планирует вернуться в страну. По его словам, по этому вопросу есть принципиальная договорённость с правительством Узбекистана.

Саида Мирзиёева 24 марта также посетила Белый дом, где встретилась с помощником президента США Джо Байдена и директором Совета по гендерной политике администрации президента США Дженнифер Кляйн.

«Одной из главных тем беседы стала защита женщин от гендерного насилия и меры, которые принимаются в Узбекистане для его недопущения, — сообщила она. — Мы подробно обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы принятые в Узбекистане поправки в Уголовный и Административный кодексы, криминализирующие насилие над женщинами и несовершеннолетними, не остались только на бумаге».

По словам Саиды Мирзиёевой, Дженнифер Кляйн предложила оказать практическую помощь в этом направлении.





Сообщение об этой встрече было также опубликовано Белым домом. В нём говорится, что на встрече обсуждалось продвижение гендерного равенства и равноправия, в том числе путём усиления правовой защиты жертв домашнего насилия, борьбы с торговлей людьми и расширения экономических прав и возможностей женщин.

«Соединённые Штаты привержены углублению нашего стратегического партнёрства путём сотрудничества по этим вопросам и поддержки независимости и суверенитета Узбекистана», — подчёркивается в сообщении.

Как мы сообщали ранее, Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла законопроект о введении административной и уголовной ответственности за домашнее насилие, а также ответственности за экономическое и психологическое насилие, сексуальное домогательство и другие преступления.