За домашнее (бытовое) насилие в Узбекистане планируется ввести административную и уголовную ответственность. Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 23 марта приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях и направила документ на одобрение в Сенат (видео).

Депутат Гулрух Аъзамова отметила, что в настоящее время в практике правоприменения в вопросах, связанных с надёжной защитой прав, свобод и законных интересов женщин, существует ряд проблем. В частности, не установлены соразмерные санкции за преступные деяния, затрагивающие права женщин и детей, ответственность за нарушение тайны частной жизни, унижение их чести и достоинства.

Кроме того, не позволяет обеспечить достаточную защиту прав и законных интересов женщин срок действия охранного ордера, предоставляющего государственную защиту пострадавшей от притеснений и насилия, — 30 дней. Наложение штрафов в качестве наказания за неуплату алиментов приводит к ещё большим финансовым затруднениям, отметила депутат.

Закон ужесточает наказание за сексуализированные преступления — изнасилование и удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, понуждение лица к вступлению в половую связь, вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет, изготовление и распространение порнографической продукции с участием несовершеннолетнего и другие.

Вводится запрет на применение облегчающих наказаний, в том числе условно-досрочного освобождения, к лицам, совершившим данным преступления.

Кроме того, усиливается ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности и свободы лиц с инвалидностью, несовершеннолетних, а также за совершение этих преступлений лицом, выполняющим свои обязанности по воспитанию, профессиональной подготовке или уходу за потерпевшим.

Одно из главных и давно ожидаемых изменений — введение административной и уголовной ответственности за домашнее (бытовое) насилие. Исходя из международных норм и зарубежного опыта защиты прав женщин и детей устанавливается также административная и уголовная ответственность за экономическое и психологическое насилие.

Более того, вводится ответственность за разглашение сведений о частной жизни человека, ущемляющих его честь и достоинство, сексуальное домогательство, неисполнение обязанностей по назначению опекунов или попечителей своим несовершеннолетним детям.

В качестве меры обеспечения исполнения алиментных обязательств вводится новое административное взыскание в виде обязательного привлечения к оплачиваемым общественным работам.

Вместе с тем вводится норма, запрещающая лицам, ранее совершившим половые преступления в отношении несовершеннолетних, заниматься образованием, воспитанием, охраной здоровья детей, а также работать в детских спортивных и творческих организациях.

Закон был принят депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса единогласно.





Трудности принятия закона

Как мы писали ранее, законопроект был разработан Министерством юстиции и рабочей группой при Сенате, куда вошли представители гражданского общества, СМИ и блогеры.

Однако основательница проекта против насилия Nemolchi.uz Ирини Матвиенко сообщала, что «прогрессивный» документ, подготовленный рабочей группой, отличается от того, что поступил в Законодательную палату.

В первом чтении депутаты одобрили «альтернативную» версию документа, однако после критики общественности были проведены несколько встреч с рабочей группой для обсуждения поправок.

Член комиссии по гендерному равенству Узбекистана, дочь президента Саида Мирзиёева в четверг приветствовала принятие закона, отметив, что его основа была разработана рабочей группой активистов и экспертов при Сенате, которая «до конца отстаивала самые прогрессивные поправки к закону».

«Домашнее насилие переведено в разряд уголовных преступлений, ужесточено наказание за экономическое и психологическое насилие, а также за насилие в отношении несовершеннолетних. Я считаю это победой гражданского общества и активистов. Победой здравого смысла и справедливости», — написала она.

«Мы шли к ней долго и трудно, но все вместе смогли доказать, что эти поправки абсолютно необходимы в наших законах для того, чтобы они стали прогрессивными и человечными. Впереди ещё много работы, но успех всегда окрыляет», — отметила дочь президента.

Она назвала это «победой не только женщин Узбекистана, но и победой всех мыслящих и прогрессивных людей».