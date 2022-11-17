Американская благотворительная организация «Корпус мира» (Peace Corps) готовится возобновить свою деятельность в Узбекистане. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил новый посол США в Ташкенте Джонатан Хеник, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«„Корпус мира“ — одна из лучших программ, которая у нас была в Узбекистане. Я знаю, что многие узбекистанцы помнят волонтёров „Корпуса мира“… Те, кто работал волонтёром в „Корпусе мира“, сильнее всех защищают [интересы] Узбекистана в США… Мы хотим возобновить деятельность „Корпуса мира“. У нас по этому вопросу есть принципиальная договорённость с правительством Узбекистана», — сообщил глава американской дипмиссии.

По его словам, сейчас разрабатываются детали программы. «Мы пытаемся прямо сейчас проработать детали программы, какой она будет. Мы пытаемся пригласить делегацию из „Корпуса мира“, чтобы начать обсуждение благотворительной программы. Это займёт некоторое время», — сказал посол.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

«Корпус мира» — независимое Федеральное агентство правительства США, учреждённое 1 марта 1961 года. Организация направляет добровольцев в десятки разных стран, чтобы сотрудничать с правительственными учреждениями, вузами и школами, неправительственными организациями и предпринимателями в сферах образования, предпринимательства, информационных технологий, сельского хозяйства и экологии.

С 1992 года программа организации в Узбекистане включала в себя проекты очистки питьевой воды, мероприятия против СПИДа, помощь малому бизнесу и другие.

В июне 2005 года «Корпус мира» заявил о прекращении деятельности в Узбекистане из-за «давления властей». В частности, сообщалось, что МИД не продлил визы 52 волонтёрам и руководителю странового представительства.

За время работы в Узбекистане «Корпус мира» командировал в страну более 700 американских граждан.

Всего с 1961 года волонтёрами «Корпуса мира» было более 178 тысяч американцев. «Служба» длится 27 месяцев, в неё принимают тех, кому не менее 18 лет.